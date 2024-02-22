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El Mundo: российский пилот Кузьминов жил в Испании несколько недель

El Mundo: российский пилот Кузьминов жил в Испании несколько недель

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 23:10  •  2909 просмотра

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Российский пилот Максим Кузьминов, который пригнал угнанный вертолет Ми-8 в Украину, вероятно, прожил в испанском районе Ла-Кала (Вильяхойоса) всего несколько недель, согласно интервью с местными жителями и представителями бизнеса, которые его не узнали.

Российский летчик Максим Кузьминов, который перегнал вертолет Ми-8 в Украину, вероятно, проживал в районе Ла Кала испанского города Вильяхойоса всего несколько недель, пишет El Mundo, передает УНН.

Детали

Как ранее сообщал УНН, в Испании Максима Кузьминова нашли мертвым 13 февраля.

В районе Ла Кала, по данным El Mundo, проживает около 8 тыс. человек, многие из них иностранцы, в том числе граждане России и Украины. Опрошенные изданием жители района предполагают, что Максим Кузьминов находился там всего несколько недель. El Mundo пишет, что никто из собеседников в районных супермаркетах и ресторанах, а также православной церкви Вильяхойосы не смог его узнать.

Дополнение

Информация об убийстве 28-летнего Максима Кузьминова появилась в СМИ 19 февраля. Факт смерти российского летчика в тот же день подтвердили в ГУР Минобороны Украины. СМИ писали, что расследуется гибель 33-летнего украинца. Этот вывод был сделан по найденным у мужчины документам. Близкие к расследованию источники сообщали, что документы были поддельными. О том, что Максим Кузьминов имел поддельные документы, пишет и El Mundo.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что украинские власти предлагали Максиму Кузьминову остаться в стране после его бегства из России. Однако тот отказался и через некоторое время переехал в Испанию. El Mundo отмечает, что когда именно Максим Кузьминов прибыл на территорию Испании, неизвестно.

Напомним,

О том, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 в Украину, в сентябре 2023 года заявил глава ГУР Кирилл Буданов. Позже Максим Кузьминов выступил на пресс-конференции в Киеве, где объяснил свое решение неприятием войны в Украине.

"По отпечаткам пальцев": СМИ заявили об идентификации в Испании застреленного мужчины как российского пилота Кузьминова20 февраля 2024, 12:09 • 24012 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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El Mundo: российский пилот Кузьминов жил в Испании несколько недель

Российский пилот Максим Кузьминов, который пригнал угнанный вертолет Ми-8 в Украину, вероятно, прожил в испанском районе Ла-Кала (Вильяхойоса) всего несколько недель, согласно интервью с местными жителями и представителями бизнеса, которые его не узнали.

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