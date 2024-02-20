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"По отпечаткам пальцев": СМИ заявили об идентификации в Испании застреленного мужчины как российского пилота Кузьминова

"По отпечаткам пальцев": СМИ заявили об идентификации в Испании застреленного мужчины как российского пилота Кузьминова

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 12:09  •  5443 просмотра

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Застреленного в Испании мужчину идентифицировали как российского пилота

В правоохранительных органах Испании сообщили, что застреленного на прошлой неделе в Аликанте мужчину идентифицировали как Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину, со ссылкой на источники в испанской Гражданской гвардии сообщает El País, пишет УНН.

Детали

"Мужчина, найденный мертвым на прошлой неделе с шестью выстрелами в Ла-Вила-Джойоза (Аликанте), идентифицирован как Максим Кузьминов,... как подтвердили источники в Гражданской гвардии", - пишет издание.

Как отмечает El País, "личность убитого подтверждена по отпечаткам пальцев".

AP пишет, что Гражданская гвардия Испании заявила, что "нашла фальшивые документы на теле, обнаруженное 13 февраля у входа в жилой комплекс".

"Тело Кузьминова было найдено днем 13 февраля на пандусе общественного гаража в Ла-Кала, откуда нападавшие скрылись на машине своей жертвы, которую они также сбили, как сообщили источники из следствия. Вскоре после этого автомобиль был найден горящим в соседнем городе Эль-Кампельо", - отмечает El País.

О наличии тела с огнестрельными ранениями в районе, где, по данным источника из следствия, проживают в основном граждане россии и Украины, около 18:30 по местному времени, как указано, сообщил сосед.

Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова19 февраля 2024, 16:04 • 24595 просмотров

Напомним

Как писал УНН, Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину, предположительно, найден мертвым в Испании.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ispaniyaИспания
ukrainaУкраина
"За відбитками пальців" ЗМІ заявили про ідентифікацію в Іспанії застреленого чоловіка як російського пілота Кузьмінова
"Media claim to identify shot dead man in Spain as Russian pilot Kuzminov by fingerprints
Новости по теме

"По отпечаткам пальцев": СМИ заявили об идентификации в Испании застреленного мужчины как российского пилота Кузьминова

Застреленного в Испании мужчину идентифицировали как российского пилота.

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"По отпечаткам пальцев": СМИ заявили об идентификации в Испании застреленного мужчины как российского пилота Кузьминова

Аварийное отключение электроэнергии: более 3 тысяч сумчан осталась без света

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Аварийное отключение электроэнергии: более 3 тысяч сумчан осталась без света

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

россия не может сейчас проводить широкомасштабные операции, поэтому она нацелена на такие места, как плацдарм у Торского выступа, чтобы закрепиться и продолжить наступление вдоль реки Черный Жеребец.

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели в СИЗО из-за удовлетворительного состояния здоровья

Народного депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранаты на заседании сельского совета в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, перевели из больницы в следственный изолятор.

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели в СИЗО из-за удовлетворительного состояния здоровья

Блокируют не только грузовики: в ГПСУ сообщили о более жестких ограничениях движения польскими протестующими

Польские протестующие планируют более строго заблокировать движение на пограничных пунктах пропуска с Украиной, ограничив на некоторых КПП движение автобусов и легковых автомобилей, сообщает украинская пограничная служба.

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Блокируют не только грузовики: в ГПСУ сообщили о более жестких ограничениях движения польскими протестующими

На Таврическом направлении россияне четыре раза применили химическое оружие - Тарнавский

россияне почти прекратили авиаудары на Таврическом направлении, но активно проводят артиллерийские обстрелы и наземные штурмы с применением химического оружия.

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Атака рф на Сумскую область: враг атаковал "Ланцетом", погибла семья - мать с двумя сыновьями и двое родственниц

Семья из пяти человек, включая мать, двух сыновей и двух дальних родственников, погибла, когда российский ударный беспилотник "Ланцет" попал в их дом в Сумской области во время утреннего обстрела.

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Перед судом предстанет киевлянин, который обманул граждан на почти 100 000 гривен по схеме "ваш родственник в беде".

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Будут судить жителя столицы, который обманул граждан на 100 тыс. грн, используя схему "ваш родственник попал в беду"

Из-за протеста фермеров в Польше значительные трудности в движении на дорогах и вблизи пунктов пропуска: что происходит

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Из-за протеста фермеров в Польше значительные трудности в движении на дорогах и вблизи пунктов пропуска: что происходит