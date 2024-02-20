"По отпечаткам пальцев": СМИ заявили об идентификации в Испании застреленного мужчины как российского пилота Кузьминова

В правоохранительных органах Испании сообщили, что застреленного на прошлой неделе в Аликанте мужчину идентифицировали как Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину, со ссылкой на источники в испанской Гражданской гвардии сообщает El País, пишет УНН.

Детали

"Мужчина, найденный мертвым на прошлой неделе с шестью выстрелами в Ла-Вила-Джойоза (Аликанте), идентифицирован как Максим Кузьминов,... как подтвердили источники в Гражданской гвардии", - пишет издание.

Как отмечает El País, "личность убитого подтверждена по отпечаткам пальцев".

AP пишет, что Гражданская гвардия Испании заявила, что "нашла фальшивые документы на теле, обнаруженное 13 февраля у входа в жилой комплекс".

"Тело Кузьминова было найдено днем 13 февраля на пандусе общественного гаража в Ла-Кала, откуда нападавшие скрылись на машине своей жертвы, которую они также сбили, как сообщили источники из следствия. Вскоре после этого автомобиль был найден горящим в соседнем городе Эль-Кампельо", - отмечает El País.

О наличии тела с огнестрельными ранениями в районе, где, по данным источника из следствия, проживают в основном граждане россии и Украины, около 18:30 по местному времени, как указано, сообщил сосед.

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Напомним

Как писал УНН, Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину, предположительно, найден мертвым в Испании.