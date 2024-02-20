"По отпечаткам пальцев": СМИ заявили об идентификации в Испании застреленного мужчины как российского пилота Кузьминова
Киев • УНН
Застреленного в Испании мужчину идентифицировали как российского пилота
В правоохранительных органах Испании сообщили, что застреленного на прошлой неделе в Аликанте мужчину идентифицировали как Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину, со ссылкой на источники в испанской Гражданской гвардии сообщает El País, пишет УНН.
Детали
"Мужчина, найденный мертвым на прошлой неделе с шестью выстрелами в Ла-Вила-Джойоза (Аликанте), идентифицирован как Максим Кузьминов,... как подтвердили источники в Гражданской гвардии", - пишет издание.
Как отмечает El País, "личность убитого подтверждена по отпечаткам пальцев".
AP пишет, что Гражданская гвардия Испании заявила, что "нашла фальшивые документы на теле, обнаруженное 13 февраля у входа в жилой комплекс".
"Тело Кузьминова было найдено днем 13 февраля на пандусе общественного гаража в Ла-Кала, откуда нападавшие скрылись на машине своей жертвы, которую они также сбили, как сообщили источники из следствия. Вскоре после этого автомобиль был найден горящим в соседнем городе Эль-Кампельо", - отмечает El País.
О наличии тела с огнестрельными ранениями в районе, где, по данным источника из следствия, проживают в основном граждане россии и Украины, около 18:30 по местному времени, как указано, сообщил сосед.
Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова19 февраля 2024, 16:04 • 24595 просмотров
Напомним
Как писал УНН, Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину, предположительно, найден мертвым в Испании.
"По отпечаткам пальцев": СМИ заявили об идентификации в Испании застреленного мужчины как российского пилота Кузьминова
Застреленного в Испании мужчину идентифицировали как российского пилота.
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