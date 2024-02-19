Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину. Об этом он сообщил журналисту УНН.

На вопрос, действительно ли в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, Юсов ответил:" Да".

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Как писал УНН, Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину, предположительно, найден мертвым в Испании.

По неофициальной информации Гражданской гвардии Испании, жертвой является бывший российский военнослужащий Максим Кузьминов. В 2023 году Кузьминов угнал военный вертолет.

9 августа 2023 года он приземлил Ми-8 в приграничной Волчанской громаде на Харьковщине. Спецоперацию с кодовым названием "Синица" готовили несколько месяцев.