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Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 16:04  •  9095 просмотра

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В Главном управлении разведки подтвердили, что в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, который угнал для Украины российский вертолет.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину. Об этом он сообщил журналисту УНН.

На вопрос, действительно ли в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, Юсов ответил:" Да".

Ранее

Как писал УНН, Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину, предположительно, найден мертвым в Испании.

По неофициальной информации Гражданской гвардии Испании, жертвой является бывший российский военнослужащий Максим Кузьминов. В 2023 году Кузьминов угнал военный вертолет.

9 августа 2023 года он приземлил Ми-8 в приграничной Волчанской громаде на Харьковщине. Спецоперацию с кодовым названием "Синица" готовили несколько месяцев.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
mi-8Ми-8
ispaniyaИспания
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Перегнав російський Мі-8 в Україну: у розвідці підтвердили смерть російського пілота Кузьмінова
Russian Mi-8 flying to Ukraine: intelligence confirms death of Russian pilot Kuzminov
Новости по теме

Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

В Главном управлении разведки подтвердили, что в Испании нашли мертвым пилота Максима Кузьминова, который угнал для Украины российский вертолет.

Война •   •  9095 просмотра
Перегнал российский Ми-8 в Украину: в разведке подтвердили смерть российского пилота Кузьминова

Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров

Председатель Запорожской областной военной администрации сообщил, что оккупанты на временно оккупированных территориях снимают и распространяют фейковые видео о разоблачении "агентов СБУ" и нахождения "схронов" из-за своей неспособности выявлять и обезвреживать силы Сопротивления.

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Оккупанты придумывают новые фейки из-за невозможности выявить и нейтрализовать Силы сопротивления - Федоров

Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией

Премьер-министры Украины и Японии обсудили расширение двустороннего сотрудничества путем либерализации визового режима и увеличения торговых связей, а также продолжение санкционного давления на Россию.

Экономика •   •  8318 просмотра
Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией

Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест

Международный комитет Красного Креста сообщил, что 23 000 человек пропали без вести в Украине в результате полномасштабного вторжения россии, которое продолжается уже почти два года.

Общество •   •  8211 просмотра
Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест

Японии предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов

Япония предоставит Украине общую помощь на сумму $12,1 млрд, в том числе грант в размере $4,7 млрд, который должен поступить до конца месяца, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи со своим японским коллегой.

Война •   •  9587 просмотра
Японии предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов

Кулеба выступил на совете ЕС на заседании министров иностранных дел

Министр иностранных дел Украины призвал европейские правительства направить все имеющееся в Европе производство артиллерийских снарядов на нужды украинского фронта и европейской обороны.

Война •   •  8736 просмотра
Кулеба выступил на совете ЕС на заседании министров иностранных дел

Гибель Навального: российские следователи заявили, что тело 14 дней будет на "химической экспертизе"

Российские следователи сообщили матери и адвокатам Алексея Навального, что в течение 14 дней проведут химическую экспертизу его тела.

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Гибель Навального: российские следователи заявили, что тело 14 дней будет на "химической экспертизе"

Дела Майдана: в прошлом году было сообщено о подозрении 63 лицам

В 2023 году Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 63 лицам и направила в суд 26 обвинительных актов в отношении 51 человека по делам Майдана.

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Дела Майдана: в прошлом году было сообщено о подозрении 63 лицам

Боливия страдает от наводнений, всего за несколько месяцев уже десятки жертв

Сильные дожди в Боливии вызвали наводнения, которые за последние несколько месяцев унесли жизни 33 человек и заставили сотни людей покинуть свои дома.

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Боливия страдает от наводнений, всего за несколько месяцев уже десятки жертв

Существует способ, как сделать так, чтобы Starlink, который использует рф на фронте, не работали - Федоров

По словам Федорова, Украина нашла способ сделать невозможным работу систем Starlink, которые россия использует на фронте, и предложила SpaceX соответствующий алгоритм.

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Существует способ, как сделать так, чтобы Starlink, который использует рф на фронте, не работали - Федоров