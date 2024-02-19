В Іспанії знайшли вбитим Максима Кузьмінова, який "перегнав" російський вертоліт в Україну - ЗМІ
Київ • УНН
Максима Кузьмінова, російського солдата, який викрав військовий вертоліт в Україну у 2023 році, за непідтвердженими даними, могли вбити в Іспанії.
Максим Кузьмінов, який у 2023 році викрав російський військовий вертоліт і переправив його в Україну, імовірно, знайдений мертвим в Іспанії, передає УНН із посиланням на Eureka news.
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Іспанські ЗМІ активно говорять про вбивство у Віла-Жойозі вранці 13 лютого. За неофіційною інформацією Цивільної гвардії Іспанії, жертвою є колишній російський військовослужбовець Максим Кузьмінов. У 2023 році Кузьмінов викрав військовий гелікоптер.
Іспанська поліція не називає імені жертви. У агентів вже є кілька версій вбивства. Згідно з витоками, ЗМІ повідомляють про мафію.
Як повідомили наші джерела в Цивільній гвардії Іспанії, Кузьмінов останнім часом нібито мав проблеми з алкоголем.
Офіційного підтвердження, що в Іспанії було вбито саме Максима Кузьміенова наразі немає.