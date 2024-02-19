В Испании нашли убитым Максима Кузьминова, который "перегнал" российский вертолет в Украину - СМИ

Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину, вероятно, найден мертвым в Испании, передает УНН со ссылкой на Eureka news.

Детали

Испанские СМИ активно говорят об убийстве в Вила-Жойозе утром 13 февраля. По неофициальной информации Гражданской гвардии Испании, жертвой является бывший российский военнослужащий Максим Кузьминов. В 2023 году Кузьминов угнал военный вертолет.

Испанская полиция не называет имени жертвы. У агентов уже есть несколько версий убийства. Согласно утечкам, СМИ сообщают о мафии.

Как сообщили наши источники в Гражданской гвардии Испании, Кузьминов в последнее время якобы имел проблемы с алкоголем.

Официального подтверждения, что в Испании был убит именно Максим Кузьмиенов пока нет.