В Испании нашли убитым Максима Кузьминова, который "перегнал" российский вертолет в Украину - СМИ
Киев • УНН
Максима Кузьминова, российского солдата, который угнал военный вертолет в Украину в 2023 году, по неподтвержденным данным, могли убить в Испании.
Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину, вероятно, найден мертвым в Испании, передает УНН со ссылкой на Eureka news.
Детали
Испанские СМИ активно говорят об убийстве в Вила-Жойозе утром 13 февраля. По неофициальной информации Гражданской гвардии Испании, жертвой является бывший российский военнослужащий Максим Кузьминов. В 2023 году Кузьминов угнал военный вертолет.
Испанская полиция не называет имени жертвы. У агентов уже есть несколько версий убийства. Согласно утечкам, СМИ сообщают о мафии.
Как сообщили наши источники в Гражданской гвардии Испании, Кузьминов в последнее время якобы имел проблемы с алкоголем.
Официального подтверждения, что в Испании был убит именно Максим Кузьмиенов пока нет.
В Испании нашли убитым Максима Кузьминова, который "перегнал" российский вертолет в Украину - СМИ
Максима Кузьминова, российского солдата, который угнал военный вертолет в Украину в 2023 году, по неподтвержденным данным, могли убить в Испании.
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