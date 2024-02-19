В Испании нашли убитым Максима Кузьминова, который "перегнал" российский вертолет в Украину - СМИ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  101695 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  146932 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  152118 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  274601 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  329938 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  264748 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  279826 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  338086 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  307085 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243248 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Испании нашли убитым Максима Кузьминова, который "перегнал" российский вертолет в Украину - СМИ

В Испании нашли убитым Максима Кузьминова, который "перегнал" российский вертолет в Украину - СМИ

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 15:08  •  11978 просмотра

Read in English

Максима Кузьминова, российского солдата, который угнал военный вертолет в Украину в 2023 году, по неподтвержденным данным, могли убить в Испании.

Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и переправил его в Украину, вероятно, найден мертвым в Испании, передает УНН со ссылкой на Eureka news.

Детали

Испанские СМИ активно говорят об убийстве в Вила-Жойозе утром 13 февраля. По неофициальной информации Гражданской гвардии Испании, жертвой является бывший российский военнослужащий  Максим Кузьминов. В 2023 году Кузьминов угнал военный вертолет.

Испанская полиция не называет имени жертвы. У агентов уже есть несколько версий убийства. Согласно утечкам, СМИ сообщают о мафии.

Как сообщили наши источники в Гражданской гвардии Испании, Кузьминов в последнее время якобы имел проблемы с алкоголем. 

Официального подтверждения, что в Испании был убит именно Максим Кузьмиенов пока нет.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
ispaniyaИспания
ukrainaУкраина
В Іспанії знайшли вбитим Максима Кузьмінова, який "перегнав" російський вертоліт в Україну - ЗМІ
Media: Maxim Kuzminov, who "drove" Russian helicopter to Ukraine, found dead in Spain
Новости по теме

В Испании нашли убитым Максима Кузьминова, который "перегнал" российский вертолет в Украину - СМИ

Максима Кузьминова, российского солдата, который угнал военный вертолет в Украину в 2023 году, по неподтвержденным данным, могли убить в Испании.

Криминал и ЧП •   •  11978 просмотра
В Испании нашли убитым Максима Кузьминова, который "перегнал" российский вертолет в Украину - СМИ

В Украине начнут использовать ИИ для диагностики туберкулеза

Три украинских фтизиопульмонологических центра в Ивано-Франковской, Львовской и Сумской областях отныне будут использовать искусственный интеллект для диагностики туберкулеза путем автоматического анализа рентгеновских снимков грудной клетки.

Здоровье •   •  11095 просмотра
В Украине начнут использовать ИИ для диагностики туберкулеза

Украина ожидает 1,8 млрд долл. помощи от Японии в первом квартале

Япония, как ожидается, предоставит Украине дополнительно 1,8 миллиарда долларов бюджетной помощи в первом квартале 2022 года, сообщает Министерство финансов Украины.

Экономика •   •  12328 просмотра
Украина ожидает 1,8 млрд долл. помощи от Японии в первом квартале

Украинские перевозчики готовят протесты вблизи трех ПП в ответ на польскую блокаду

Украинские перевозчики начнут мирную акцию протеста возле трех пунктов пропуска на границе с Польшей в ответ на продолжающуюся с ноября блокаду со стороны польских протестующих.

Общество •   •  15470 просмотра
Украинские перевозчики готовят протесты вблизи трех ПП в ответ на польскую блокаду

11 детей из ВОТ и рф вернутся в Украину при посредничестве Катара

Катар сообщает о возвращении 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и россии для воссоединения со своими семьями в Украине.

Общество •   •  15445 просмотра
11 детей из ВОТ и рф вернутся в Украину при посредничестве Катара

ВР рекомендовали принять законопроект о лоббизме, необходимый для переговоров о членстве в ЕС

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о лоббировании во втором чтении, чтобы соответствовать требованиям переговоров о членстве в ЕС.

Политика •   •  13508 просмотра
ВР рекомендовали принять законопроект о лоббизме, необходимый для переговоров о членстве в ЕС

"Будет поглощать инфракрасное излучение": военные разработчики испытывают ткани, незаметные для тепловизоров

Министерство обороны испытывает ткани, которые должны поглощать инфракрасное излучение, чтобы изготовить невидимые для тепловизоров накидки для украинских солдат.

Война •   •  13005 просмотра
"Будет поглощать инфракрасное излучение": военные разработчики испытывают ткани, незаметные для тепловизоров

Полиция разоблачила мошенников, которые под видом помощи детям с инвалидностью выманивали деньги

Полиция разоблачила мошенническую группу, которая под видом помощи детям с инвалидностью обманула граждан на более 12 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  9867 просмотра
Полиция разоблачила мошенников, которые под видом помощи детям с инвалидностью выманивали деньги

Латвия, Литва и Эстония осудили планы рф по проведению президентских "выборов" на оккупированных территориях Украины

Министры иностранных дел стран Балтии осудили планы России провести президентские "выборы" на оккупированных украинских территориях, заявив, что они нарушают суверенитет Украины и международное право.

Война •   •  14335 просмотра
Латвия, Литва и Эстония осудили планы рф по проведению президентских "выборов" на оккупированных территориях Украины

Пытались прорвать позиции ВСУ под Роботиным: еще двум боевикам сообщили о подозрении, им грозит пожизненное

Двум российским солдатам, которые воевали против украинских войск в Запорожской области в декабре 2023 года, были предъявлены обвинения в государственной измене и коллаборационизме после того, как они попали в плен.

Война •   •  12461 просмотра
Пытались прорвать позиции ВСУ под Роботиным: еще двум боевикам сообщили о подозрении, им грозит пожизненное