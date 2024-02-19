Перегнав російський Мі-8 в Україну: у розвідці підтвердили смерть російського пілота Кузьмінова
Київ • УНН
У Головному управлінні розвідки підтвердили, що в Іспанії знайшли мертвим пілота Максима Кузьмінова, який викрав для України російський вертоліт.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що в Іспанії знайшли мертвим пілота Максима Кузьмінова, який у 2023 році викрав російський військовий вертоліт і переправив його в Україну. Про це він повідомив журналісту УНН.
На запитання, чи дійсно в Іспанії знайшли мертвим пілота Максима Кузьмінова, Юсов відповів:" Так".
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Як писав УНН, Максим Кузьмінов, який у 2023 році викрав російський військовий вертоліт і переправив його в Україну, імовірно, знайдений мертвим в Іспанії.
За неофіційною інформацією Цивільної гвардії Іспанії, жертвою є колишній російський військовослужбовець Максим Кузьмінов. У 2023 році Кузьмінов викрав військовий гелікоптер.
9 серпня 2023 року він приземлив Mі-8 у прикордонній Вовчанській громаді на Харківщині. Спецоперацію з кодовою назвою "Синиця" готували кілька місяців.