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"За відбитками пальців" ЗМІ заявили про ідентифікацію в Іспанії застреленого чоловіка як російського пілота Кузьмінова

"За відбитками пальців" ЗМІ заявили про ідентифікацію в Іспанії застреленого чоловіка як російського пілота Кузьмінова

Київ • УНН

 • 27268 перегляди

Застреленого в Іспанії чоловіка ідентифікували як російського пілота

У правоохоронних органах Іспанії повідомили, що застреленого минулого тижня в Аліканте чоловіка ідентифікуали як Максима Кузьмінова, який у 2023 році викрав російський військовий вертоліт і переправив його в Україну, з посиланням на джерела в іспанській Цивільній гвардії повідомляє El País, пише УНН.

Деталі

"Чоловік, знайдений мертвим минулого тижня з шістьма пострілами в Ла-Віла-Джойоза (Аліканте), ідентифікований як Максим Кузьмінов,.. як підтвердили джерела в Цивільній гвардії", - пише видання.

Як зазначає El País, "особу вбитого підтверджено за відбитками пальців".

AP пише, що Цивільна гвардія Іспанії заявила, що "знайшла фальшиві документи на тілі, виявлене 13 лютого біля входу в житловий комплекс".

"Тіло Кузьмінова було знайдено вдень 13 лютого на пандусі громадського гаража в Ла-Кала, звідки нападники втекли на машині своєї жертви, яку вони також збили, як повідомили джерела зі слідства. Невдовзі після цього автомобіль був знайдений підпаленим в сусідньому місті Ель-Кампельйо", - зазначає El País.

Про наявність тіла з вогнепальними пораненнями в районі, де, за даними джерела зі слідства, проживають в основному громадяни росії та України, близько 18:30 за місцевим часом, як вказано, повідомив сусід.

Перегнав російський Мі-8 в Україну: у розвідці підтвердили смерть російського пілота Кузьмінова19.02.24, 18:04 • 28237 переглядiв

Нагадаємо

Як писав УНН, Максим Кузьмінов, який у 2023 році викрав російський військовий вертоліт і переправив його в Україну, імовірно, знайдений мертвим в Іспанії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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