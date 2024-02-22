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El Mundo: російський пілот Кузьмінов жив в Іспанії кілька тижнів

El Mundo: російський пілот Кузьмінов жив в Іспанії кілька тижнів

Київ • УНН

 • 33324 перегляди

Російський пілот Максим Кузьмінов, який пригнав викрадений вертоліт Мі-8 в Україну, ймовірно, прожив в іспанському районі Ла-Кала (Вільяхойоса) лише кілька тижнів, згідно з інтерв'ю з місцевими жителями та представниками бізнесу, які його не впізнали.

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який перегнав вертоліт Мі-8 в Україну, ймовірно, проживав в районі Ла Кала іспанського міста Вільяхойоса всього кілька тижнів, пише El Mundo, передає УНН.

Деталі

Як раніше повідомляв УНН, в Іспанії Максима Кузьмінова знайшли мертвим 13 лютого.

У районі Ла Кала, за даними El Mundo, мешкає близько 8 тис. осіб, багато з них іноземці, у тому числі громадяни Росії та України. Опитані виданням мешканці району припускають, що Максим Кузьмінов перебував там лише кілька тижнів. El Mundo пише, що ніхто із співрозмовників у районних супермаркетах та ресторанах, а також православній церкві Вільяхойоси не зміг його впізнати.

Доповнення

Інформація про вбивство 28-річного Максима Кузьмінова з'явилася у ЗМІ 19 лютого. Факт смерті російського льотчика того ж дня підтвердили у ГУР Міноборони України. ЗМІ писали, що розслідується загибель 33-річного українця. Цей висновок було зроблено за знайденими у чоловіка документами. Близькі до розслідування джерела повідомляли, що документи були підробленими. Про те, що Максим Кузьмінов мав підроблені документи, пише і El Mundo.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данилов говорив , що українська влада пропонувала Максиму Кузьмінову залишитися в країні після його втечі з Росії. Однак той відмовився і за деякий час переїхав до Іспанії. El Mundo зазначає, що коли саме Максим Кузьмінов прибув на територію Іспанії, невідомо.

Нагадаємо

Про те, що російський льотчик викрав гелікоптер Мі-8 в Україну, у вересні 2023 року заявив голова ГУР Кирило Буданов. Пізніше Максим Кузьмінов виступив на пресконференції у Києві, де пояснив своє рішення несприйняттям війни в Україні.

"За відбитками пальців" ЗМІ заявили про ідентифікацію в Іспанії застреленого чоловіка як російського пілота Кузьмінова20.02.24, 14:09 • 27268 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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