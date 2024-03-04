WSJ: агенти Кремля стають дедалі зухвалішими за кордоном і вбивають росіян-перебіжчиків
Київ • УНН
Російські агенти стають сміливішими за кордоном і можуть стояти за гучними вбивствами російських перебіжчиків, таких як пілот, якого застрелили в Іспанії після того, як він захопив російський гелікоптер для України.
Російський режим Володимира Путіна скористався торішньою втечею росіян, щоб заслати шпигунів на Захід, пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників, передає УНН.
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Путін тримав кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти до Європи, Центральної Азії та на Кавказ, щоб уникнути мобілізації. До них приєдналися агенти розвідки під прикриттям, замінивши тих, кого видворили
Видання вказує, що російські агенти стають дедалі зухвалішими, і саме вони можуть стояти за резонансними вбивствами росіян-перебіжчиків, зокрема льотчика Максима Кузьмінова, який у 2023 році викрав для України російський вертоліт. У середині лютого 2024 року його застрелили на території Іспанії.
У матеріалі згадуються й інші загадкові смерті росіян з початку повномасштабної російської війни проти України.
Російських бізнесменів знаходили повішеними в Лондоні і потонулими в Пуерто-Рико. Депутат Єдиної Росії впав з даху індійського готелю, а 46-річний заступник міністра науки помер від незрозумілої хвороби під час перельоту з Куби.
З 2022 року поліція Іспанії розслідує смерть колишнього топменеджера Новатека Сергія Протосеня, якого знайшли мертвим разом з дружиною та донькою.
Проте, як вказує WSJ, твердих доказів, що за цими подіями стоїть Кремль, поки що не знайшли.
El Mundo: російський пілот Кузьмінов жив в Іспанії кілька тижнів22.02.24, 01:10 • 33324 перегляди