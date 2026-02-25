Bad Bunny на концертах в Бразилии выступал в куртке легендарного футболиста Пеле. Наряд сразу стал хитом

$43.260.03
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
18:38 • 6866 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства Портнова
18:05 • 11128 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 11183 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 12268 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 12950 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 23179 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 17734 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17186 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 31068 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 23179 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 31068 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 52708 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 62398 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе
Bad Bunny на концертах в Бразилии выступал в куртке легендарного футболиста Пеле. Наряд сразу стал хитом

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Куртка, которую носил Пеле на чемпионате мира 1966 года, стала популярной после того, как Bad Bunny использовал ее на своих концертах в Сан-Паулу. Певец также изменил текст песни, упомянув Пеле.

Bad Bunny на концертах в Бразилии выступал в куртке легендарного футболиста Пеле. Наряд сразу стал хитом

Куртка, которую носил легендарный футболист Пеле на чемпионате мира 1966 года, стала хитом среди поклонников поп-певца Bad Bunny после того, как он одолжил ее в магазине коллекционных спортивных товаров и использовал на своих недавних концертах в Сан-Паулу, своих первых выступлениях на бразильской земле, передает УНН со ссылкой на AP.

В память о трехкратном чемпионе мира, который умер в 2022 году в возрасте 82 лет, Bad Bunny также изменил текст песни MONACO, в которой пуэрториканский артист поет "забивая гол после Пеле и Марадоны" вместо "Месси и Марадоны".

Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11.02.26, 10:43 • 38029 просмотров

Кассио Брандао, владелец магазина Alambrado Futebol e Cultura, занимается поиском исторических футбольных реликвий и футболок, и у него их более 7000. Ему принадлежит 115 предметов, принадлежавших Пеле, и он участвовал в выборе куртки Bad Bunny.

"Он очень бережно относился к этой вещи. Она вернулась только мокрая от пота, но в идеальном состоянии. Они были очень осторожны. Она вернулась в том же чемодане", - сказал Брандао.

Позже на официальном аккаунте Пеле в Instagram поблагодарили певца за дань уважения, добавив, что когда кто-то вроде Bad Bunny чествует "Короля на бразильской земле, это означает, что корона все еще сияет".

"Я думаю, что сегодня, когда я вижу, как Bad Bunny это делает, мне становится тепло на душе от мысли, что многие дети по всей Бразилии и по всему миру заходят на YouTube, чтобы узнать больше о Пеле, смотрят его голы и лучше понимают величие и значимость этой фигуры, величайшего футболиста в истории и, по моему мнению, Брандао.

Умер легендарный футболист Пеле. Ему было 82 года29.12.22, 18:59 • 906857 просмотров

Антонина Туманова

СпортКультураНовости Мира
Музыкант
Тренд
Социальная сеть
Пуэрто-Рико
Бразилия
Лионель Месси
Instagram