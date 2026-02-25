Bad Bunny на концертах в Бразилии выступал в куртке легендарного футболиста Пеле. Наряд сразу стал хитом

Куртка, которую носил легендарный футболист Пеле на чемпионате мира 1966 года, стала хитом среди поклонников поп-певца Bad Bunny после того, как он одолжил ее в магазине коллекционных спортивных товаров и использовал на своих недавних концертах в Сан-Паулу, своих первых выступлениях на бразильской земле, передает УНН со ссылкой на AP.

В память о трехкратном чемпионе мира, который умер в 2022 году в возрасте 82 лет, Bad Bunny также изменил текст песни MONACO, в которой пуэрториканский артист поет "забивая гол после Пеле и Марадоны" вместо "Месси и Марадоны".

Кассио Брандао, владелец магазина Alambrado Futebol e Cultura, занимается поиском исторических футбольных реликвий и футболок, и у него их более 7000. Ему принадлежит 115 предметов, принадлежавших Пеле, и он участвовал в выборе куртки Bad Bunny.

"Он очень бережно относился к этой вещи. Она вернулась только мокрая от пота, но в идеальном состоянии. Они были очень осторожны. Она вернулась в том же чемодане", - сказал Брандао.

Позже на официальном аккаунте Пеле в Instagram поблагодарили певца за дань уважения, добавив, что когда кто-то вроде Bad Bunny чествует "Короля на бразильской земле, это означает, что корона все еще сияет".

"Я думаю, что сегодня, когда я вижу, как Bad Bunny это делает, мне становится тепло на душе от мысли, что многие дети по всей Бразилии и по всему миру заходят на YouTube, чтобы узнать больше о Пеле, смотрят его голы и лучше понимают величие и значимость этой фигуры, величайшего футболиста в истории и, по моему мнению, Брандао.

