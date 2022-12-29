Умер легендарный футболист Пеле. Ему было 82 года

Детали

Пеле с 2021 года лечился от рака толстой кишки. В последний месяц он находился в больнице с многочисленными заболеваниями.

Его агент Джо Фраг подтвердил его смерть.

Широко признанный одним из самых выдающихся игроков в футболе, Пеле провел почти два десятилетия, очаровывая болельщиков и поражая соперников, являясь самым результативным бомбардиром бразильского клуба «Сантос» и национальной сборной Бразилии.

Его грация, атлетизм и увлекательные движения увлекали игроков и болельщиков. Он организовал быстрый, плавный стиль, совершивший революцию в спорте — стиль самбы, олицетворявший элегантность его страны на поле.