Помер легендарний футболіст Пеле. Йому було 82 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Пеле, бразильський король футболу, який виграв рекордні три чемпіонати світу та став одним із найвидатніших спортивних діячів минулого століття, помер. Йому було 82, передає УНН із посиланням на АР.
Деталі
Пеле з 2021 року лікувався від раку товстої кишки. Останній місяць він перебував у лікарні з численними захворюваннями.
Його агент Джо Фрага підтвердив його смерть.
Широко визнаний одним із найвидатніших гравців у футболі, Пеле провів майже два десятиліття, зачаровуючи вболівальників і вражаючи суперників, будучи найрезультативнішим бомбардиром бразильського клубу «Сантос» і національної збірної Бразилії.
Його грація, атлетизм і захоплюючі рухи захоплювали гравців і вболівальників. Він організував швидкий, плавний стиль, який зробив революцію у спорті — стиль самби, який уособлював елегантність його країни на полі.