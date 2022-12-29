Помер легендарний футболіст Пеле. Йому було 82 роки

Деталі

Пеле з 2021 року лікувався від раку товстої кишки. Останній місяць він перебував у лікарні з численними захворюваннями.

Його агент Джо Фрага підтвердив його смерть.

Широко визнаний одним із найвидатніших гравців у футболі, Пеле провів майже два десятиліття, зачаровуючи вболівальників і вражаючи суперників, будучи найрезультативнішим бомбардиром бразильського клубу «Сантос» і національної збірної Бразилії.

Його грація, атлетизм і захоплюючі рухи захоплювали гравців і вболівальників. Він організував швидкий, плавний стиль, який зробив революцію у спорті — стиль самби, який уособлював елегантність його країни на полі.