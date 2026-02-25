Bad Bunny на концертах у Бразилії виступав у куртці легендарного футболіста Пеле. Вбрання одразу стало хітом

Куртка, яку носив легендарний футболіст Пеле на чемпіонаті світу 1966 року, стала хітом серед шанувальників поп-співака Bad Bunny після того, як він позичив її в магазині колекційних спортивних товарів та використав на своїх нещодавніх концертах у Сан-Паулу, своїх перших виступах на бразильській землі, передає УНН із посиланням на AP.

На згадку про триразового чемпіона світу, який помер у 2022 році у віці 82 років, Bad Bunny також змінив текст пісні MONACO, в якій пуерториканський артист співає "забиваючи гол після Пеле та Марадони" замість "Мессі та Марадони".

Кассіо Брандао, власник магазину Alambrado Futebol e Cultura, займається пошуком історичних футбольних реліквій та футболок, і в нього їх понад 7000. Йому належить 115 предметів, що належали Пеле, і він брав участь у виборі куртки Bad Bunny.

"Він дуже дбайливо ставився до цієї речі. Вона повернулася лише мокра від поту, але в ідеальному стані. Вони були дуже обережні. Вона повернулася в тій же валізі", - сказав Брандао.

Пізніше на офіційному акаунті Пеле в Instagram подякували співаку за данину поваги, додавши, що колись хтось на зразок Bad Bunny вшановує "Короля на бразильській землі, це означає, що корона все ще сяє".

"Я думаю, що сьогодні, коли я бачу, як Bad Bunny це робить, мені стає тепло на душі від думки, що багато дітей по всій Бразилії і по всьому світу заходять на YouTube, щоб дізнатися більше про Пеле, дивляться його голи і краще розуміють велич і значущість цієї фігури, найбільшого футболіста в історії і, на мій Брандао.

