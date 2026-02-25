Bad Bunny на концертах у Бразилії виступав у куртці легендарного футболіста Пеле. Вбрання одразу стало хітом

$43.260.03
19:42 • 2172 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38 • 6828 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 11108 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 11169 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 12258 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 12942 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 23161 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17728 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17185 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 31056 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Іран близький до угоди щодо закупівлі надзвукових протикорабельних ракет у Китаю - Reuters25 лютого, 10:47 • 4860 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова25 лютого, 11:07 • 20604 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною25 лютого, 12:05 • 20940 перегляди
Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти15:51 • 5056 перегляди
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО18:56 • 4496 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 23161 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 31056 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 52701 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 62391 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 80302 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Женева
Іспанія
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 22480 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 26120 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 28940 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 32179 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 40400 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка

Bad Bunny на концертах у Бразилії виступав у куртці легендарного футболіста Пеле. Вбрання одразу стало хітом

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Куртка, яку носив Пеле на чемпіонаті світу 1966 року, стала популярною після того, як Bad Bunny використав її на своїх концертах у Сан-Паулу. Співак також змінив текст пісні, згадавши Пеле.

Bad Bunny на концертах у Бразилії виступав у куртці легендарного футболіста Пеле. Вбрання одразу стало хітом

Куртка, яку носив легендарний футболіст Пеле на чемпіонаті світу 1966 року, стала хітом серед шанувальників поп-співака Bad Bunny після того, як він позичив її в магазині колекційних спортивних товарів та використав на своїх нещодавніх концертах у Сан-Паулу, своїх перших виступах на бразильській землі, передає УНН із посиланням на AP.

На згадку про триразового чемпіона світу, який помер у 2022 році у віці 82 років, Bad Bunny також змінив текст пісні MONACO, в якій пуерториканський артист співає "забиваючи гол після Пеле та Марадони" замість "Мессі та Марадони".

Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11.02.26, 10:43 • 38028 переглядiв

Кассіо Брандао, власник магазину Alambrado Futebol e Cultura, займається пошуком історичних футбольних реліквій та футболок, і в нього їх понад 7000. Йому належить 115 предметів, що належали Пеле, і він брав участь у виборі куртки Bad Bunny.

"Він дуже дбайливо ставився до цієї речі. Вона повернулася лише мокра від поту, але в ідеальному стані. Вони були дуже обережні. Вона повернулася в тій же валізі", - сказав Брандао.

Пізніше на офіційному акаунті Пеле в Instagram подякували співаку за данину поваги, додавши, що колись хтось на зразок Bad Bunny вшановує "Короля на бразильській землі, це означає, що корона все ще сяє".

"Я думаю, що сьогодні, коли я бачу, як Bad Bunny це робить, мені стає тепло на душі від думки, що багато дітей по всій Бразилії і по всьому світу заходять на YouTube, щоб дізнатися більше про Пеле, дивляться його голи і краще розуміють велич і значущість цієї фігури, найбільшого футболіста в історії і, на мій Брандао.

Помер легендарний футболіст Пеле. Йому було 82 роки29.12.22, 18:59 • 906857 переглядiв

Антоніна Туманова

Музикант
Тренд
Соціальна мережа
Пуерто-Рико
Бразилія
Ліонель Мессі
Instagram