США возобновляют авиасообщение в Карибском бассейне после операции в Венесуэле
Киев • УНН
США отменили ограничения на полеты в воздушном пространстве Карибского бассейна, введенные после ночных ударов по Венесуэле. Авиакомпании уже начали возобновлять рейсы, однако полная стабилизация ожидается через несколько дней.
Соединенные Штаты отменили ограничения на полеты в воздушном пространстве Карибского бассейна, которые были введены после ночных ударов по Венесуэле и захвата Николаса Мадуро. Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что ограничения Федерального управления гражданской авиации утратили силу в полночь по восточному времени, что позволило авиакомпаниям оперативно обновлять графики полетов, пишет УНН.
Детали
Ведущие авиаперевозчики уже начали возвращение к привычному расписанию работы в регионе. Компания United Airlines запланировала первый рейс в Сан-Хуан в Пуэрто-Рико на вечер субботы и ожидает, что большинство запланированных вылетов будет выполнено в течение воскресенья.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро04.01.26, 04:44 • 6950 просмотров
В свою очередь, Delta Air Lines рассчитывает на работу по обычному графику уже с 4 января, хотя предостерегает о возможном перераспределении ресурсов. Другие крупные компании, такие как American Airlines, JetBlue, Frontier и Spirit, также начали процесс восстановления сообщения после массовых отмен, произошедших в субботу.
Последствия для пассажиров
Несмотря на открытие неба, авиационные аналитики отмечают, что на полную стабилизацию системы понадобится несколько дней. Основной проблемой остается большое количество пассажиров, застрявших на островах Карибского бассейна из-за внезапного закрытия авиапространства. Авиакомпаниям придется не только выполнять текущие рейсы, но и искать дополнительные возможности для перевозки тех, кто не смог вылететь раньше. Пассажирам настоятельно рекомендуют проверять статус своих бронирований через официальные каналы перевозчиков перед поездкой в аэропорт.
Президент Венесуэлы Мадуро доставлен в изолятор Бруклина после захвата04.01.26, 05:49 • 1430 просмотров