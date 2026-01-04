$42.170.00
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 16732 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 31864 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 36177 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 37492 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 54925 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 75791 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 66798 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 86621 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47850 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Boeing AH-64 Apache

США возобновляют авиасообщение в Карибском бассейне после операции в Венесуэле

Киев • УНН

 • 6 просмотра

США отменили ограничения на полеты в воздушном пространстве Карибского бассейна, введенные после ночных ударов по Венесуэле. Авиакомпании уже начали возобновлять рейсы, однако полная стабилизация ожидается через несколько дней.

США возобновляют авиасообщение в Карибском бассейне после операции в Венесуэле

Соединенные Штаты отменили ограничения на полеты в воздушном пространстве Карибского бассейна, которые были введены после ночных ударов по Венесуэле и захвата Николаса Мадуро. Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что ограничения Федерального управления гражданской авиации утратили силу в полночь по восточному времени, что позволило авиакомпаниям оперативно обновлять графики полетов, пишет УНН.

Детали

Ведущие авиаперевозчики уже начали возвращение к привычному расписанию работы в регионе. Компания United Airlines запланировала первый рейс в Сан-Хуан в Пуэрто-Рико на вечер субботы и ожидает, что большинство запланированных вылетов будет выполнено в течение воскресенья.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро04.01.26, 04:44 • 6950 просмотров

В свою очередь, Delta Air Lines рассчитывает на работу по обычному графику уже с 4 января, хотя предостерегает о возможном перераспределении ресурсов. Другие крупные компании, такие как American Airlines, JetBlue, Frontier и Spirit, также начали процесс восстановления сообщения после массовых отмен, произошедших в субботу.

Последствия для пассажиров

Несмотря на открытие неба, авиационные аналитики отмечают, что на полную стабилизацию системы понадобится несколько дней. Основной проблемой остается большое количество пассажиров, застрявших на островах Карибского бассейна из-за внезапного закрытия авиапространства. Авиакомпаниям придется не только выполнять текущие рейсы, но и искать дополнительные возможности для перевозки тех, кто не смог вылететь раньше. Пассажирам настоятельно рекомендуют проверять статус своих бронирований через официальные каналы перевозчиков перед поездкой в аэропорт.

Президент Венесуэлы Мадуро доставлен в изолятор Бруклина после захвата04.01.26, 05:49 • 1430 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Николас Мадуро
Пуэрто-Рико
Венесуэла
Соединённые Штаты