США відновлюють авіасполучення в Карибському басейні після операції у Венесуелі

02:44 • 8132 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 17319 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 32089 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 36359 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 37643 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 54992 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 75851 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39 • 66831 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17 • 86656 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47861 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Адміністрація Трампа виправдовує захоплення Мадуро прецедентом вторгнення в Панаму 1989 року
3 січня, 19:46 • 4038 перегляди
Над Україною зійшов Супермісяць та очікується пік метеорного потоку Квадрантиди
3 січня, 20:15 • 5490 перегляди
Через ймовірний підпал 50 тисяч домогосподарств Берліна залишилися без електроенергії
3 січня, 20:47 • 3728 перегляди
Airbus перевищив річний план поставок літаків у 2025 році
3 січня, 21:10 • 3926 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
3 січня, 22:58 • 3596 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
2 січня, 09:26 • 69407 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
1 січня, 17:58 • 88274 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
1 січня, 11:39 • 100706 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 237323 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46 • 168669 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Пем Бонді
Володимир Зеленський
Венесуела
Сполучені Штати Америки
Україна
Нью-Йорк
Франція
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
3 січня, 22:58 • 3902 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
1 січня, 12:15 • 60432 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
1 січня, 00:07 • 70282 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати
1 січня, 00:00 • 68104 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46 • 168669 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
AH-64 Apache

США відновлюють авіасполучення в Карибському басейні після операції у Венесуелі

Київ • УНН

 • 32 перегляди

США скасували обмеження на польоти в повітряному просторі Карибського басейну, введені після нічних ударів по Венесуелі. Авіакомпанії вже почали відновлювати рейси, проте повна стабілізація очікується за кілька днів.

США відновлюють авіасполучення в Карибському басейні після операції у Венесуелі

Сполучені Штати скасували обмеження на польоти в повітряному просторі Карибського басейну, які були введені після нічних ударів по Венесуелі та захоплення Ніколаса Мадуро. Міністр транспорту США Шон Даффі повідомив, що обмеження Федерального управління цивільної авіації втратили чинність опівночі за східним часом, що дозволило авіакомпаніям оперативно оновлювати графіки польотів, пише УНН.

Деталі

Провідні авіаперевізники вже розпочали повернення до звичного розкладу роботи в регіоні. Компанія United Airlines запланувала перший рейс до Сан-Хуана в Пуерто-Рико на вечір суботи та очікує, що більшість запланованих вильотів буде виконано протягом неділі.

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро04.01.26, 04:44 • 8148 переглядiв

Своєю чергою, Delta Air Lines розраховує на роботу за звичайним графіком уже з 4 січня, хоча застерігає про можливий перерозподіл ресурсів. Інші великі компанії, такі як American Airlines, JetBlue, Frontier та Spirit, також розпочали процес відновлення сполучення після масових скасувань, що відбулися в суботу.

Наслідки для пасажирів

Попри відкриття неба, авіаційні аналітики зазначають, що на повну стабілізацію системи знадобиться кілька днів. Основною проблемою залишається велика кількість пасажирів, які застрягли на островах Карибського басейну через раптове закриття авіапростору. Авіакомпаніям доведеться не лише виконувати поточні рейси, а й шукати додаткові можливості для перевезення тих, хто не зміг вилетіти раніше. Пасажирам наполегливо рекомендують перевіряти статус своїх бронювань через офіційні канали перевізників перед поїздкою до аеропорту.

Президент Венесуели Мадуро доставлений до ізолятора Брукліна після захоплення04.01.26, 05:49 • 1472 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Ніколас Мадуро
Пуерто-Рико
Венесуела
Сполучені Штати Америки