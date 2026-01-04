США відновлюють авіасполучення в Карибському басейні після операції у Венесуелі

Сполучені Штати скасували обмеження на польоти в повітряному просторі Карибського басейну, які були введені після нічних ударів по Венесуелі та захоплення Ніколаса Мадуро. Міністр транспорту США Шон Даффі повідомив, що обмеження Федерального управління цивільної авіації втратили чинність опівночі за східним часом, що дозволило авіакомпаніям оперативно оновлювати графіки польотів, пише УНН.

Деталі

Провідні авіаперевізники вже розпочали повернення до звичного розкладу роботи в регіоні. Компанія United Airlines запланувала перший рейс до Сан-Хуана в Пуерто-Рико на вечір суботи та очікує, що більшість запланованих вильотів буде виконано протягом неділі.

Своєю чергою, Delta Air Lines розраховує на роботу за звичайним графіком уже з 4 січня, хоча застерігає про можливий перерозподіл ресурсів. Інші великі компанії, такі як American Airlines, JetBlue, Frontier та Spirit, також розпочали процес відновлення сполучення після масових скасувань, що відбулися в суботу.

Наслідки для пасажирів

Попри відкриття неба, авіаційні аналітики зазначають, що на повну стабілізацію системи знадобиться кілька днів. Основною проблемою залишається велика кількість пасажирів, які застрягли на островах Карибського басейну через раптове закриття авіапростору. Авіакомпаніям доведеться не лише виконувати поточні рейси, а й шукати додаткові можливості для перевезення тих, хто не зміг вилетіти раніше. Пасажирам наполегливо рекомендують перевіряти статус своїх бронювань через офіційні канали перевізників перед поїздкою до аеропорту.

