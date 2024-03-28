Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

Пуэрто-Рико объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в среду, 26 марта, после значительного увеличения количества случаев лихорадки денге на острове. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Инфекции лихорадки денге распространены в Пуэрто-Рико, но не ожидаются, пока летом не начнется сезон дождей. Исторически большинство случаев лихорадки денге приходится на период с августа по декабрь. Однако в этом году количество случаев возросло в сезон, когда его обычно не наблюдается. С начала года на острове зафиксировано 549 случаев, около 62% инфицированных пришлось госпитализировать.

Доктор Айрис Кардона, главный врач Департамента здравоохранения Пуэрто-Рико, говорит, что если эти цифры продолжат расти, система здравоохранения острова может быть под угрозой.

Власти на острове провели многочисленные операции по опрыскиванию, чтобы уменьшить численность комаров.

Лихорадка денге может стать глобальной угрозой - ВОЗ