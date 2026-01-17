Трамп помиловал экс-губернатора Пуэрто-Рико Ванду Васкес Гарсед

$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 862 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 10193 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 14858 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 18944 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 18574 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 35621 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 31673 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27786 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25755 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24983 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света16 января, 15:41 • 4182 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 14620 просмотра
Сын главы Чечни Адам Кадыров в реанимации после ДТП в Грозном - СМИ16 января, 18:43 • 3592 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 4252 просмотра
Чехия передаст Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками20:46 • 5390 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 18945 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 14637 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 47795 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 79146 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 97595 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кэтрин, принцесса Уэльская
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венесуэла
Германия
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto00:47 • 206 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 4276 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 20282 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 25152 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 36742 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
9К720 Искандер

Трамп помиловал экс-губернатора Пуэрто-Рико Ванду Васкес Гарсед

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Трамп помиловал бывшего губернатора Пуэрто-Рико Ванду Васкес Гарсед и двух ее сообщников. Это решение последовало за обвинениями во взяточничестве и значительными пожертвованиями в комитет Трампа.

Трамп помиловал экс-губернатора Пуэрто-Рико Ванду Васкес Гарсед

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании бывшего губернатора Пуэрто-Рико Ванды Васкес Гарсед. Эту информацию подтвердил официальный представитель Белого дома в пятницу, 16 января 2026 года. Помилование также получили двое ее сообщников: бывший агент ФБР Марк Россини и венесуэльско-итальянский банкир Хулио Эррера Велутини. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Министерство юстиции предъявило обвинения Васкес Гарсед в 2022 году, вменяя ей участие в схеме взяточничества для финансирования губернаторской кампании 2020 года. В августе прошлого года она признала себя виновной по смягченному обвинению в нарушении правил финансирования выборов.

Трамп помиловал конгрессмена-демократа: обвиняемый во взяточничестве Генри Куэльяр вместе с женой освобожден от наказания03.12.25, 21:17 • 5372 просмотра

Администрация Трампа назвала это дело примером "политического преследования". Официальный представитель Белого дома отметил, что расследование против Васкес Гарсед началось лишь через 10 дней после того, как она публично поддержала Трампа на выборах в октябре 2020 года. В материалах о помиловании утверждается, что в действиях экс-губернатора не было состава преступления, а переговоры с банкиром касались согласования политики, а не получения выгоды.

Финансовый аспект

Решение о помиловании сопровождалось обсуждением значительных пожертвований в политический комитет Трампа "MAGA Inc.". Изабела Эррера, дочь помилованного банкира Велутини, передала комитету 2,5 миллиона долларов в конце 2024 года и еще 1 миллион долларов в июле 2025 года - после того, как прокуроры сняли самые серьезные обвинения против ее отца.

Васкес Гарсед должна была получить окончательный приговор суда позднее в этом месяце, однако указ президента полностью аннулирует юридические последствия ее признания вины. 

В США начали уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла12.01.26, 05:56 • 5872 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Пуэрто-Рико
Дональд Трамп