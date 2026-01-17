Трамп помиловал экс-губернатора Пуэрто-Рико Ванду Васкес Гарсед

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании бывшего губернатора Пуэрто-Рико Ванды Васкес Гарсед. Эту информацию подтвердил официальный представитель Белого дома в пятницу, 16 января 2026 года. Помилование также получили двое ее сообщников: бывший агент ФБР Марк Россини и венесуэльско-итальянский банкир Хулио Эррера Велутини. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Министерство юстиции предъявило обвинения Васкес Гарсед в 2022 году, вменяя ей участие в схеме взяточничества для финансирования губернаторской кампании 2020 года. В августе прошлого года она признала себя виновной по смягченному обвинению в нарушении правил финансирования выборов.

Трамп помиловал конгрессмена-демократа: обвиняемый во взяточничестве Генри Куэльяр вместе с женой освобожден от наказания

Администрация Трампа назвала это дело примером "политического преследования". Официальный представитель Белого дома отметил, что расследование против Васкес Гарсед началось лишь через 10 дней после того, как она публично поддержала Трампа на выборах в октябре 2020 года. В материалах о помиловании утверждается, что в действиях экс-губернатора не было состава преступления, а переговоры с банкиром касались согласования политики, а не получения выгоды.

Финансовый аспект

Решение о помиловании сопровождалось обсуждением значительных пожертвований в политический комитет Трампа "MAGA Inc.". Изабела Эррера, дочь помилованного банкира Велутини, передала комитету 2,5 миллиона долларов в конце 2024 года и еще 1 миллион долларов в июле 2025 года - после того, как прокуроры сняли самые серьезные обвинения против ее отца.

Васкес Гарсед должна была получить окончательный приговор суда позднее в этом месяце, однако указ президента полностью аннулирует юридические последствия ее признания вины.

В США начали уголовное расследование против главы ФРС Джерома Пауэлла