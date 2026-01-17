Трамп помилував ексгубернаторку Пуерто-Рико Ванду Васкес Гарсед

Президент США Дональд Трамп підписав указ про помилування колишньої губернаторки Пуерто-Рико Ванди Васкес Гарсед. Цю інформацію підтвердив офіційний представник Білого дому в п'ятницю, 16 січня 2026 року. Помилування також отримали двоє її спільників: колишній агент ФБР Марк Россіні та венесуельсько–італійський банкір Хуліо Еррера Велутіні. Про це пише УНН із посиланням на NBC News.

Деталі

Міністерство юстиції висунуло звинувачення Васкес Гарсед у 2022 році, закидаючи їй участь у схемі хабарництва для фінансування губернаторської кампанії 2020 року. У серпні минулого року вона визнала себе винною за пом'якшеним звинуваченням у порушенні правил фінансування виборів.

Адміністрація Трампа назвала цю справу прикладом "політичного переслідування". Офіційний представник Білого дому зазначив, що розслідування проти Васкес Гарсед розпочалося лише через 10 днів після того, як вона публічно підтримала Трампа на виборах у жовтні 2020 року. У матеріалах про помилування стверджується, що в діях ексгубернаторки не було складу злочину, а переговори з банкіром стосувалися узгодження політики, а не отримання вигоди.

Фінансовий аспект

Рішення про помилування супроводжувалося обговоренням значних пожертв до політичного комітету Трампа "MAGA Inc.". Ізабела Еррера, донька помилуваного банкіра Велутіні, передала комітету 2,5 мільйона доларів наприкінці 2024 року та ще 1 мільйон доларів у липні 2025 року - після того, як прокурори зняли найсерйозніші звинувачення проти її батька.

Васкес Гарсед мала отримати остаточний вирок суду пізніше цього місяця, проте указ президента повністю анулює юридичні наслідки її визнання провини.

