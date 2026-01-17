Трамп помилував ексгубернаторку Пуерто-Рико Ванду Васкес Гарсед

$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 836 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 10172 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 14828 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 18918 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 18564 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 35613 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31666 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27783 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25753 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24980 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла16 січня, 15:41 • 4160 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14591 перегляди
Син глави Чечні Адам Кадиров у реанімації після ДТП у Грозному - ЗМІ16 січня, 18:43 • 3562 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 4204 перегляди
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками20:46 • 5342 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 18916 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14619 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 47788 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 79138 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 97585 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кетрін, принцеса Уельська
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Венесуела
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 190 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 4252 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 20276 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25145 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 36732 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Трамп помилував ексгубернаторку Пуерто-Рико Ванду Васкес Гарсед

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Трамп помилував колишню губернаторку Пуерто-Рико Ванду Васкес Гарсед та двох її спільників. Це рішення послідувало за звинуваченнями у хабарництві та значними пожертвами до комітету Трампа.

Трамп помилував ексгубернаторку Пуерто-Рико Ванду Васкес Гарсед

Президент США Дональд Трамп підписав указ про помилування колишньої губернаторки Пуерто-Рико Ванди Васкес Гарсед. Цю інформацію підтвердив офіційний представник Білого дому в п'ятницю, 16 січня 2026 року. Помилування також отримали двоє її спільників: колишній агент ФБР Марк Россіні та венесуельсько–італійський банкір Хуліо Еррера Велутіні. Про це пише УНН із посиланням на NBC News.

Деталі

Міністерство юстиції висунуло звинувачення Васкес Гарсед у 2022 році, закидаючи їй участь у схемі хабарництва для фінансування губернаторської кампанії 2020 року. У серпні минулого року вона визнала себе винною за пом'якшеним звинуваченням у порушенні правил фінансування виборів.

Трамп помилував конгресмена-демократа: звинувачений у хабарництві Генрі Куельяр разом із дружиною звільнений від покарання03.12.25, 21:17 • 5372 перегляди

Адміністрація Трампа назвала цю справу прикладом "політичного переслідування". Офіційний представник Білого дому зазначив, що розслідування проти Васкес Гарсед розпочалося лише через 10 днів після того, як вона публічно підтримала Трампа на виборах у жовтні 2020 року. У матеріалах про помилування стверджується, що в діях ексгубернаторки не було складу злочину, а переговори з банкіром стосувалися узгодження політики, а не отримання вигоди.

Фінансовий аспект

Рішення про помилування супроводжувалося обговоренням значних пожертв до політичного комітету Трампа "MAGA Inc.". Ізабела Еррера, донька помилуваного банкіра Велутіні, передала комітету 2,5 мільйона доларів наприкінці 2024 року та ще 1 мільйон доларів у липні 2025 року - після того, як прокурори зняли найсерйозніші звинувачення проти її батька.

Васкес Гарсед мала отримати остаточний вирок суду пізніше цього місяця, проте указ президента повністю анулює юридичні наслідки її визнання провини. 

У США розпочали кримінальне розслідування проти голови ФРС Джерома Пауелла12.01.26, 05:56 • 5872 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Вибори в США
Міністерство юстиції США
Білий дім
Пуерто-Рико
Дональд Трамп