Трамп помилував конгресмена-демократа: звинувачений у хабарництві Генрі Куельяр разом із дружиною звільнений від покарання

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у середу надав "повне та безумовне помилування" представнику Демократичної партії від Техасу Генрі Куельяру та його дружині Імельді, яким раніше були висунуті звинувачення у хабарництві. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Куельяра та його дружину звинувачували в отриманні майже $600 000 хабарів у схемах на користь азербайджанської державної енергетичної компанії та мексиканського банку.

Я хочу подякувати президенту Трампу за його неймовірне лідерство та за те, що він знайшов час, щоб розглянути факти. Це рішення прояснює ситуацію та дозволяє нам рухатися вперед для Південного Техасу – написав Куельяр у соцмережах.

Своєю чергою, Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Джо Байдена у "озброєнні" системи правосуддя проти Куельяра за його критику імміграційної політики попередньої влади.

Це рішення є частиною ширшої хвилі помилувань та пом'якшень покарань, наданих Трампом обвинуваченим у політично делікатних справах. Раніше Трамп ліквідував Відділ громадської доброчесності Міністерства юстиції, який розслідував найбільш чутливі політичні справи, включаючи звинувачення проти Куельяра та багатьох інших законодавців різних рівнів.

Трамп помилував колишнього президента Гондурасу Ернандеса, і той залишив в’язницю США