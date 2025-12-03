$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 7700 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 14072 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 18944 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 16612 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 21414 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 21599 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23800 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29286 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36983 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30596 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Трамп помилував конгресмена-демократа: звинувачений у хабарництві Генрі Куельяр разом із дружиною звільнений від покарання

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Трамп надав повне та безумовне помилування представнику Демократичної партії від Техасу Генрі Куельяру та його дружині Імельді. Їх звинувачували в отриманні майже $600 000 хабарів у схемах на користь азербайджанської державної енергетичної компанії та мексиканського банку.

Трамп помилував конгресмена-демократа: звинувачений у хабарництві Генрі Куельяр разом із дружиною звільнений від покарання
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у середу надав "повне та безумовне помилування" представнику Демократичної партії від Техасу Генрі Куельяру та його дружині Імельді, яким раніше були висунуті звинувачення у хабарництві. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Куельяра та його дружину звинувачували в отриманні майже $600 000 хабарів у схемах на користь азербайджанської державної енергетичної компанії та мексиканського банку.

Я хочу подякувати президенту Трампу за його неймовірне лідерство та за те, що він знайшов час, щоб розглянути факти. Це рішення прояснює ситуацію та дозволяє нам рухатися вперед для Південного Техасу 

– написав Куельяр у соцмережах.

Своєю чергою, Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Джо Байдена у "озброєнні" системи правосуддя проти Куельяра за його критику імміграційної політики попередньої влади.

Це рішення є частиною ширшої хвилі помилувань та пом'якшень покарань, наданих Трампом обвинуваченим у політично делікатних справах. Раніше Трамп ліквідував Відділ громадської доброчесності Міністерства юстиції, який розслідував найбільш чутливі політичні справи, включаючи звинувачення проти Куельяра та багатьох інших законодавців різних рівнів.

Трамп помилував колишнього президента Гондурасу Ернандеса, і той залишив в’язницю США02.12.25, 19:57 • 5326 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Вибори в США
Міністерство юстиції США
Демократична партія США
Reuters
Дональд Трамп
Техас
Азербайджан
Джо Байден
Сполучені Штати Америки