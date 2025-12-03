$42.330.01
Эксклюзив
16:02 • 8252 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 14692 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 19662 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 17013 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 21710 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 21722 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 23865 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29329 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 37053 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30647 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Трамп помиловал конгрессмена-демократа: обвиняемый во взяточничестве Генри Куэльяр вместе с женой освобожден от наказания

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Трамп предоставил полное и безусловное помилование представителю Демократической партии от Техаса Генри Куэльяру и его жене Имельде. Их обвиняли в получении почти $600 000 взяток в схемах в пользу азербайджанской государственной энергетической компании и мексиканского банка.

Трамп помиловал конгрессмена-демократа: обвиняемый во взяточничестве Генри Куэльяр вместе с женой освобожден от наказания
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в среду предоставил "полное и безусловное помилование" представителю Демократической партии от Техаса Генри Куэльяру и его жене Имельде, которым ранее были предъявлены обвинения во взяточничестве. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Куэльяра и его жену обвиняли в получении почти $600 000 взяток в схемах в пользу азербайджанской государственной энергетической компании и мексиканского банка.

Я хочу поблагодарить президента Трампа за его невероятное лидерство и за то, что он нашел время, чтобы рассмотреть факты. Это решение проясняет ситуацию и позволяет нам двигаться вперед для Южного Техаса 

– написал Куэльяр в соцсетях.

В свою очередь, Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в "вооружении" системы правосудия против Куэльяра за его критику иммиграционной политики предыдущей власти.

Это решение является частью более широкой волны помилований и смягчений наказаний, предоставленных Трампом обвиняемым по политически деликатным делам. Ранее Трамп ликвидировал Отдел общественной добросовестности Министерства юстиции, который расследовал наиболее чувствительные политические дела, включая обвинения против Куэльяра и многих других законодателей различных уровней.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
