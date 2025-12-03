Трамп помиловал конгрессмена-демократа: обвиняемый во взяточничестве Генри Куэльяр вместе с женой освобожден от наказания

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в среду предоставил "полное и безусловное помилование" представителю Демократической партии от Техаса Генри Куэльяру и его жене Имельде, которым ранее были предъявлены обвинения во взяточничестве. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Куэльяра и его жену обвиняли в получении почти $600 000 взяток в схемах в пользу азербайджанской государственной энергетической компании и мексиканского банка.

Я хочу поблагодарить президента Трампа за его невероятное лидерство и за то, что он нашел время, чтобы рассмотреть факты. Это решение проясняет ситуацию и позволяет нам двигаться вперед для Южного Техаса – написал Куэльяр в соцсетях.

В свою очередь, Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в "вооружении" системы правосудия против Куэльяра за его критику иммиграционной политики предыдущей власти.

Это решение является частью более широкой волны помилований и смягчений наказаний, предоставленных Трампом обвиняемым по политически деликатным делам. Ранее Трамп ликвидировал Отдел общественной добросовестности Министерства юстиции, который расследовал наиболее чувствительные политические дела, включая обвинения против Куэльяра и многих других законодателей различных уровней.

Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Эрнандеса, и тот покинул тюрьму США