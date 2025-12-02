Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Эрнандеса, и тот покинул тюрьму США

$42.340.08
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
2 декабря, 11:54 • 27898 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
2 декабря, 11:33 • 26551 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 20163 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 21194 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
2 декабря, 06:00 • 53460 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 50912 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
1 декабря, 15:35 • 59799 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50983 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46426 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерыв
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Тимур Миндич
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Турция
Флорида
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
Техника
Социальная сеть
Бильд
ЧатГПТ
Отопление

Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Эрнандеса, и тот покинул тюрьму США

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Бывший президент Гондураса Эрнандес освобожден из тюрьмы США после помилования от Дональда Трампа. Эрнандес отбывал 45-летний срок за сговор с целью ввоза тонн кокаина в США.

Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Эрнандеса, и тот покинул тюрьму США
Фото: Reuters

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес покинул американскую тюрьму после президентского помилования от Дональда Трампа, который позиционирует себя решительным борцом с наркотрафиком. Эрнандес отбывал 45-летний срок за сговор с целью ввоза тонн кокаина в США. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Помилование, подписанное Трампом в понедельник, вызвало критику демократов и юристов, которые считают, что этот шаг подрывает борьбу США с транснациональными наркосхемами и может подорвать доверие к стране в Латинской Америке. Трамп аргументировал решение тем, что администрация Байдена якобы несправедливо относилась к Эрнандесу.

Жена Эрнандеса, Ана Гарсия де Эрнандес, приветствовала освобождение.

После почти четырех лет боли и испытаний мой муж вернулся к свободе благодаря президентскому помилованию 

– сообщила она. 

Сам Эрнандес ранее заявлял, что стал жертвой политического преследования, и утверждал, что противодействовал наркоторговцам в Гондурасе, защищая страну от их влияния.

Администрация Трампа предлагает мигрантам 1000 долларов за добровольный выезд05.05.25, 21:01 • 9901 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты