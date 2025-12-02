Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Эрнандеса, и тот покинул тюрьму США

Фото: Reuters

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес покинул американскую тюрьму после президентского помилования от Дональда Трампа, который позиционирует себя решительным борцом с наркотрафиком. Эрнандес отбывал 45-летний срок за сговор с целью ввоза тонн кокаина в США. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

Помилование, подписанное Трампом в понедельник, вызвало критику демократов и юристов, которые считают, что этот шаг подрывает борьбу США с транснациональными наркосхемами и может подорвать доверие к стране в Латинской Америке. Трамп аргументировал решение тем, что администрация Байдена якобы несправедливо относилась к Эрнандесу.

Жена Эрнандеса, Ана Гарсия де Эрнандес, приветствовала освобождение.

После почти четырех лет боли и испытаний мой муж вернулся к свободе благодаря президентскому помилованию – сообщила она.

Сам Эрнандес ранее заявлял, что стал жертвой политического преследования, и утверждал, что противодействовал наркоторговцам в Гондурасе, защищая страну от их влияния.

