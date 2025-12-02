$42.340.08
Трамп помилував колишнього президента Гондурасу Ернандеса, і той залишив в’язницю США

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Колишній президент Гондурасу Ернандес звільнений з в'язниці США після помилування від Дональда Трампа. Ернандес відбував 45-річний термін за змову з метою ввезення тон кокаїну до США.

Трамп помилував колишнього президента Гондурасу Ернандеса, і той залишив в’язницю США
Фото: Reuters

Колишній президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес залишив американську в’язницю після президентського помилування від Дональда Трампа, який позиціонує себе рішучим борцем із наркотрафіком. Ернандес відбував 45-річний термін за змову з метою ввезення тон кокаїну до США. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Помилування, підписане Трампом у понеділок, викликало критику демократів та юристів, які вважають, що цей крок підриває боротьбу США з транснаціональними наркосхемами та може підірвати довіру до країни в Латинській Америці. Трамп аргументував рішення тим, що адміністрація Байдена нібито несправедливо ставилася до Ернандеса.

Дружина Ернандеса, Ана Гарсія де Ернандес, привітала звільнення.

Після майже чотирьох років болю та випробувань мій чоловік повернувся до свободи завдяки президентському помилуванню 

– повідомила вона. 

Сам Ернандес раніше заявляв, що став жертвою політичного переслідування, та стверджував, що протидіяв наркоторговцям у Гондурасі, захищаючи країну від їхнього впливу.

Адміністрація Трампа пропонує мігрантам 1000 доларів за добровільний виїзд05.05.25, 21:01 • 9901 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки