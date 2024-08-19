Ураган «Эрнесто» превратился в тропический шторм возле Бермудских островов

Ураган «Эрнесто» превратился в тропический шторм, удаляясь от Бермудских островов открытыми водами Атлантики, ранее он обрушился на северо-восток Карибского бассейна: в Пуэрто-Рико десятки тысяч людей остались без воды, и более 23 тысяч человек потеряли электричество на Бермудских островах, сообщает Голос Америки в воскресенье вечером, передает УНН.

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Отмечается, что накануне максимальная скорость устойчивого ветра снизилась до 70 миль в час (110 км/ч). Центр урагана находился примерно в 140 милях (225 км) к северо-востоку от Бермудских островов и двигался на северо-северо-восток со скоростью 8 миль в час (13 км/ч).

Национальный центр ураганов предупредил о сильном ветре, опасном штормовом приливе и значительном затоплении прибрежных районов Бермудских островов.

Из-за больших размеров шторма и его медленного перемещения порывы ураганной силы ожидались до вечера субботы, а тропические штормовые ветры, как ожидается, сохранятся и в воскресенье, заявили в правительстве Бермудских островов.

Центр по наблюдению за ураганами сообщил об опасных прибоях и штормовых течениях на восточном побережье США и Канады. Ожидается, что к вечеру понедельника «Эрнесто» пройдет вблизи юго-восточной части Ньюфаундленда и, возможно, снова наберет ураганную силу, говорится в сообщении.

«Эрнесто» - пятый шторм, которому присвоено имя, и третий ураган в Атлантике в этом сезоне.

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