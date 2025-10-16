$41.760.01
Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев романтических отношений

Киев • УНН

 1688 просмотра

Голливудские звезды Том Круз и Ана де Армас прекратили романтические отношения после девяти месяцев, но остаются друзьями. Пара поняла, что «искра угасла», и решила прекратить встречаться.

Актеры Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев романтических отношений. Впрочем, они остаются хорошими друзьями, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Том Круз, 63-летняя голливудская икона, чья бывшая жена Николь Кидман недавно рассталась с Китом Урбаном, и 37-летняя девушка Бонда де Армас расстались, поняв, что "искра угасла".

Источник, близкий к паре, сообщил: "Том и Ана хорошо проводили время вместе, но их время как пары истекло. Они останутся хорошими друзьями, но больше не встречаются. Они просто поняли, что не собираются идти до конца и что им лучше быть друзьями. Между ними промелькнула искра, но они все еще любят общество друг друга, и они оба очень взросло к этому относятся. Она уже получила роль в его следующем фильме, поэтому они продолжат работать вместе".

Новость об их вероятном расставании появилась вскоре после того, как Ану видели с коллегой по фильму Тома "Лучший стрелок: Маверик" Майлзом Теллером в спортзале в Санта-Монике.

Ану и Майлза, который сейчас женат на своей жене Кели, заметили в начале этой недели в понедельник, когда они выходили из частного спортзала, но, похоже, сели в разные транспортные средства.

Тома и Ану в последний раз видели вместе на публике несколько месяцев назад, в июле, когда пара официально объявила о своем романе. В то время двух звезд видели, когда они, держась за руки, отправились на выходные в Вудсток, штат Вермонт.

Также их заметили, когда они прогуливались по живописному городку вместе, после того, как в начале этого года, в феврале, впервые появились слухи об их отношениях.

Незадолго до поездки в Вермонт обеих звезд также видели на концерте Oasis на стадионе Уэмбли. В том же месяце Том и Ана также насладились днем на лодке во время поездки на Менорку, Испания.

Том осыпает Ану подарками с момента их знакомства, это его фишка, он внимателен - эксклюзивно рассказал источник Daily Mail в июле.

"Сначала все началось с ее любимых цветов, потом с книг, которые, по его мнению, она захочет прочитать, потому что она заядлая читательница".

Инсайдер добавил: "Чем больше они узнавали друг друга, тем больше становились подарки. Были такие ювелирные изделия, как золотые браслеты и дизайнерская одежда, такие вещи, вещи, которые понравятся каждой девушке".

"Наверное, самый большой подарок, который он ей сделал - это возможность поехать куда угодно в мире в любой момент, не многие люди могут это сделать. Она любит путешествовать".

Голливудские звезды впервые вызвали слухи о романтических отношениях, когда их заметили на ужине в Лондоне непосредственно перед Днем святого Валентина.

Пару видели не один раз в последующие месяцы, например, Ана и Том ужинали в ресторане в Лондоне.

В мае они посетили вечеринку по случаю 50-летия Дэвида Бекхэма, которая состоялась в Ноттинг-Хилл, и уехали вместе в одном транспортном средстве.

Однако гость, который также присутствовал в то время, рассказал Page Six, что отношения Аны и Тома выглядели платоническими.

Инсайдер объяснил, что Том и Ана "пришли вместе, прекрасно провели вечер и явно наслаждались общением".

Впрочем, тот же инсайдер добавил: "Но я не могу сказать ничего больше... У меня нет доказательств, что это романтично".

Отдельный источник сообщил Us Weekly в то время, что звезда "Top Gun: Maverick" был "очень влюблен" в Ану. Затем было добавлено, что роман был "неприметным" и "все еще новым и на ранних стадиях".

Инсайдер заявил, что Ана и Том впервые встретились еще в феврале для обсуждения работы, что затем привело к "развитию отношений".

"Они ходили на несколько свиданий, и это было очень незаметно. Это на ранних стадиях, и он ухаживал за ней".

А в начале этого месяца Ану также видели, как она позировала с таинственным мужчиной во время Недели моды в Париже. В прошлом месяце, в сентябре, актрису видели на вечеринке с рэпером Bad Bunny во время поездки в Пуэрто-Рико.

В то время актриса сняла на видео, как танцует под его хит NUEVAYoL, находясь на концерте музыканта. Во время прогулки по французскому городу звезда позировала для легкого фото в Instagram с двумя друзьями, когда они проводили время на свежем воздухе.

Дополнение

Едкие комментарии Николь Кидман относительно развода с Томом Крузом снова привлекли внимание поклонников после неожиданного разрыва актрисы с Китом Урбаном. В прошлом месяце звезды объявили о разводе после 19 лет совместной жизни, и теперь видео ее высказываний 2001 года снова стало популярным в сети.

Павел Зинченко

Новости Мира
Тренд
Социальная сеть
Фильм
Золото
Брак
Николь Кидман
Пуэрто-Рико
Париж
Испания
Лондон