Том Круз та Ана де Армас розійшлися після дев'яти місяців романтичних стосунків

Ексклюзив
09:20 • 176 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 7952 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 17391 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
07:17 • 12940 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго
05:41 • 23565 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 22762 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 20966 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 33238 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 53555 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52384 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА16 жовтня, 01:02 • 22136 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи16 жовтня, 02:44 • 24154 перегляди
Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України16 жовтня, 03:03 • 22983 перегляди
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК06:15 • 23176 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 14351 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
07:53 • 17391 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 14480 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 48459 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 62858 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 56095 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 22305 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 71668 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 50125 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 52570 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 58081 перегляди
Том Круз та Ана де Армас розійшлися після дев'яти місяців романтичних стосунків

Київ • УНН

 • 1836 перегляди

Голлівудські зірки Том Круз та Ана де Армас припинили романтичні стосунки після дев'яти місяців, але залишаються друзями. Пара зрозуміла, що "іскра зникла", і вирішила припинити зустрічатися.

Том Круз та Ана де Армас розійшлися після дев'яти місяців романтичних стосунків

Актори Том Круз та Ана де Армас розійшлися після дев'яти місяців романтичних стосунків. Втім, вони залишаються добрими друзями, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Том Круз, 63-річна голлівудська ікона, чия колишня дружина Ніколь Кідман нещодавно розлучилася з Кітом Урбаном, та 37-річна дівчина Бонда де Армас розійшлися, зрозумівши, що "іскра зникла".

Джерело, близьке до пари, повідомило: "Том та Ана добре проводили час разом, але їхній час як пари вичерпався. Вони залишаться добрими друзями, але більше не зустрічаються. Вони просто зрозуміли, що не збираються йти на повну відстань і що їм краще бути друзями. Між ними промайнула іскра, але вони все ще люблять товариство одне одного, і вони обидва дуже доросло до цього ставляться. Вона вже отримала роль у його наступному фільмі, тому вони продовжуватимуть працювати разом".

Новина про їхнє ймовірне розлучення з'явилася невдовзі після того, як Ану бачили з колегою по фільму Тома "Найкращий стрілець: Маверік" Майлзом Теллером у спортзалі в Санта-Моніці.

Ану та Майлза, який зараз одружений зі своєю дружиною Келі, помітили на початку цього тижня в понеділок, коли вони виходили з приватного спортзалу, але, схоже, сіли в різні транспортні засоби.

Тома та Ану востаннє бачили разом на публіці кілька місяців тому, у липні, коли пара офіційно оголосила про свій роман. У той час двох зірок бачили, коли вони, тримаючись за руки, вирушили на вихідні до Вудстока, штат Вермонт.

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"06.06.25, 13:26 • 156773 перегляди

Також їх помітили, коли вони прогулювалися мальовничим містечком разом, після того, як на початку цього року, у лютому, вперше з'явилися чутки про їхні стосунки.

Незадовго до поїздки до Вермонту обох зірок також бачили на концерті Oasis на стадіоні Вемблі. Того ж місяця Том та Ана також насолодилися днем на човні під час поїздки на Менорку, Іспанія.

Том обсипає Ану подарунками з моменту їхнього знайомства, це його фішка, він уважний - ексклюзивно розповіло джерело Daily Mail у липні.

"Спочатку все почалося з її улюблених квітів, потім з книг, які, на його думку, вона захоче прочитати, бо вона завзята читачка".

Інсайдер додав: "Чим більше вони пізнавали одне одного, тим більшими ставали подарунки. Були такі ювелірні вироби, як золоті браслети та дизайнерський одяг, такі речі, речі, які сподобаються кожній дівчині".

"Напевно, найбільший подарунок, який він їй зробив - це можливість поїхати куди завгодно у світі в будь-яку мить, не багато людей можуть це зробити. Вона любить подорожувати".

Голлівудські зірки вперше викликали чутки про романтичні стосунки, коли їх помітили на вечері в Лондоні безпосередньо перед Днем святого Валентина.

Пару бачили не один раз у наступні місяці, наприклад, Ана та Том вечеряли в ресторані в Лондоні.

У травні вони відвідали вечірку з нагоди 50-річчя Девіда Бекхема, яка відбулася в Ноттінг-Гілл, і поїхали разом в одному транспортному засобі.

Однак гість, який також був присутній у той час, розповів Page Six, що стосунки Ани та Тома виглядали платонічними.

Інсайдер пояснив, що Том та Ана "прийшли разом, чудово провели вечір і явно насолоджувалися спілкуванням".

Втім, той же інсайдер додав: "Але я не можу сказати нічого більше... У мене немає доказів, що це романтично".

Цьому не навчать у кіношколі: Том Круз пояснив, у чому секрет великих акторів14.05.25, 01:30 • 5189 переглядiв

Окреме джерело повідомило Us Weekly на той час, що зірка "Top Gun: Maverick" був "дуже закоханий" в Ану. Потім було додано, що роман був "непримітним" та "все ще новим і на ранніх стадіях".

Інсайдер заявив, що Ана і Том вперше зустрілися ще в лютому для обговорення роботи, що потім призвело до "розвитку стосунків".

"Вони ходили на кілька побачень, і це було дуже непомітно. Це на ранніх стадіях, і він залицявся до неї".

А на початку цього місяця Ану також бачили, як вона позувала з таємничим чоловіком під час Тижня моди в Парижі. Минулого місяця, у вересні, акторку бачили на вечірці з репером Bad Bunny під час поїздки до Пуерто-Рико.

У той час акторка зняла на відео, як танцює під його хіт NUEVAYoL, перебуваючи на концерті музиканта. Під час прогулянки французьким містом зірка позувала для легкого фото в Instagram з двома друзями, коли вони проводили час на свіжому повітрі.

Доповнення

Їдкі коментарі Ніколь Кідман щодо розлучення з Томом Крузом знову привернули увагу шанувальників після неочікуваного розриву акторки з Кітом Урбаном. Минулого місяця зірки оголосили про розлучення після 19 років спільного життя, і тепер відео її висловлювань 2001 року знову стало популярним у мережі.

