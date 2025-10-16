Актори Том Круз та Ана де Армас розійшлися після дев'яти місяців романтичних стосунків. Втім, вони залишаються добрими друзями, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Том Круз, 63-річна голлівудська ікона, чия колишня дружина Ніколь Кідман нещодавно розлучилася з Кітом Урбаном, та 37-річна дівчина Бонда де Армас розійшлися, зрозумівши, що "іскра зникла".

Джерело, близьке до пари, повідомило: "Том та Ана добре проводили час разом, але їхній час як пари вичерпався. Вони залишаться добрими друзями, але більше не зустрічаються. Вони просто зрозуміли, що не збираються йти на повну відстань і що їм краще бути друзями. Між ними промайнула іскра, але вони все ще люблять товариство одне одного, і вони обидва дуже доросло до цього ставляться. Вона вже отримала роль у його наступному фільмі, тому вони продовжуватимуть працювати разом".

Новина про їхнє ймовірне розлучення з'явилася невдовзі після того, як Ану бачили з колегою по фільму Тома "Найкращий стрілець: Маверік" Майлзом Теллером у спортзалі в Санта-Моніці.

Ану та Майлза, який зараз одружений зі своєю дружиною Келі, помітили на початку цього тижня в понеділок, коли вони виходили з приватного спортзалу, але, схоже, сіли в різні транспортні засоби.

Тома та Ану востаннє бачили разом на публіці кілька місяців тому, у липні, коли пара офіційно оголосила про свій роман. У той час двох зірок бачили, коли вони, тримаючись за руки, вирушили на вихідні до Вудстока, штат Вермонт.

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

Також їх помітили, коли вони прогулювалися мальовничим містечком разом, після того, як на початку цього року, у лютому, вперше з'явилися чутки про їхні стосунки.

Незадовго до поїздки до Вермонту обох зірок також бачили на концерті Oasis на стадіоні Вемблі. Того ж місяця Том та Ана також насолодилися днем на човні під час поїздки на Менорку, Іспанія.

Том обсипає Ану подарунками з моменту їхнього знайомства, це його фішка, він уважний - ексклюзивно розповіло джерело Daily Mail у липні.

"Спочатку все почалося з її улюблених квітів, потім з книг, які, на його думку, вона захоче прочитати, бо вона завзята читачка".

Інсайдер додав: "Чим більше вони пізнавали одне одного, тим більшими ставали подарунки. Були такі ювелірні вироби, як золоті браслети та дизайнерський одяг, такі речі, речі, які сподобаються кожній дівчині".

"Напевно, найбільший подарунок, який він їй зробив - це можливість поїхати куди завгодно у світі в будь-яку мить, не багато людей можуть це зробити. Вона любить подорожувати".

Голлівудські зірки вперше викликали чутки про романтичні стосунки, коли їх помітили на вечері в Лондоні безпосередньо перед Днем святого Валентина.

Пару бачили не один раз у наступні місяці, наприклад, Ана та Том вечеряли в ресторані в Лондоні.

У травні вони відвідали вечірку з нагоди 50-річчя Девіда Бекхема, яка відбулася в Ноттінг-Гілл, і поїхали разом в одному транспортному засобі.

Однак гість, який також був присутній у той час, розповів Page Six, що стосунки Ани та Тома виглядали платонічними.

Інсайдер пояснив, що Том та Ана "прийшли разом, чудово провели вечір і явно насолоджувалися спілкуванням".

Втім, той же інсайдер додав: "Але я не можу сказати нічого більше... У мене немає доказів, що це романтично".

Цьому не навчать у кіношколі: Том Круз пояснив, у чому секрет великих акторів

Окреме джерело повідомило Us Weekly на той час, що зірка "Top Gun: Maverick" був "дуже закоханий" в Ану. Потім було додано, що роман був "непримітним" та "все ще новим і на ранніх стадіях".

Інсайдер заявив, що Ана і Том вперше зустрілися ще в лютому для обговорення роботи, що потім призвело до "розвитку стосунків".

"Вони ходили на кілька побачень, і це було дуже непомітно. Це на ранніх стадіях, і він залицявся до неї".

А на початку цього місяця Ану також бачили, як вона позувала з таємничим чоловіком під час Тижня моди в Парижі. Минулого місяця, у вересні, акторку бачили на вечірці з репером Bad Bunny під час поїздки до Пуерто-Рико.

У той час акторка зняла на відео, як танцює під його хіт NUEVAYoL, перебуваючи на концерті музиканта. Під час прогулянки французьким містом зірка позувала для легкого фото в Instagram з двома друзями, коли вони проводили час на свіжому повітрі.

Доповнення

Їдкі коментарі Ніколь Кідман щодо розлучення з Томом Крузом знову привернули увагу шанувальників після неочікуваного розриву акторки з Кітом Урбаном. Минулого місяця зірки оголосили про розлучення після 19 років спільного життя, і тепер відео її висловлювань 2001 року знову стало популярним у мережі.