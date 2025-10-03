Висловлювання Ніколь Кідман про розлучення з Томом Крузом стали вірусними на тлі її розриву з Кітом Урбаном

Їдкі коментарі Ніколь Кідман щодо розлучення з Томом Крузом знову привернули увагу шанувальників після неочікуваного розриву акторки з Кітом Урбаном. Минулого місяця зірки оголосили про розлучення після 19 років спільного життя, і тепер відео її висловлювань 2001 року знову стало популярним у мережі. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Раніше, коли зірку запитали про розлучення з Крузом, Кідман відповіла з посмішкою: "Ну, тепер я можу носити підбори". Її вислів став вірусним у мережі. Річ у тому, що зріст Тома Круза 178 сантиметрів, такий же як і зріст Кідман. Таким чином, після розлучення із Крузом Кідман пожартувала над ним, заявивши, що нарешті може носити підбори.

Під час інтерв’ю на "Пізньому шоу" з Девідом Леттерманом зірка пожартувала своєю ж вже крилатою фразою.

Рухаємося далі. А тепер рухаємося далі – підбадьорила Кідман ведучого та глядачів після свого жарту.

Кідман і Урбан були одружені з 2006 року та мають двох дочок – 17-річну Сандей Роуз та 14-річну Фейт Маргарет. Після шокуючого розлучення акторка, за даними People, опирається на підтримку родини у цей важкий період. Інсайдер видання зазначив: "Вона цього не хотіла. Вона боролася за порятунок шлюбу".

Кідман також є матір’ю доньки Белли (32 роки) та сина Коннора (30 років) від першого шлюбу з Томом Крузом.

Нагадаємо

Раніше УНН писали, що Ніколь Кідман і Кіт Урбан розійшлися після майже 20 років спільного життя.

