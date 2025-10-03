$41.280.05
Высказывания Николь Кидман о разводе с Томом Крузом стали вирусными на фоне ее разрыва с Китом Урбаном

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Высказывания Николь Кидман о разводе с Томом Крузом снова приобрели популярность после ее разрыва с Китом Урбаном. Актриса пошутила, что теперь может носить каблуки, намекая на рост бывшего мужа.

Высказывания Николь Кидман о разводе с Томом Крузом стали вирусными на фоне ее разрыва с Китом Урбаном

Едкие комментарии Николь Кидман о разводе с Томом Крузом снова привлекли внимание поклонников после неожиданного разрыва актрисы с Китом Урбаном. В прошлом месяце звезды объявили о разводе после 19 лет совместной жизни, и теперь видео ее высказываний 2001 года снова стало популярным в сети. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Подробности

Ранее, когда звезду спросили о разводе с Крузом, Кидман ответила с улыбкой: "Ну, теперь я могу носить каблуки". Ее высказывание стало вирусным в сети. Дело в том, что рост Тома Круза 178 сантиметров, такой же как и рост Кидман. Таким образом, после развода с Крузом Кидман пошутила над ним, заявив, что наконец-то может носить каблуки.

Во время интервью на "Позднем шоу" с Дэвидом Леттерманом звезда пошутила своей же уже крылатой фразой.

Двигаемся дальше. А теперь двигаемся дальше

– подбодрила Кидман ведущего и зрителей после своей шутки.

Писательница Роулинг назвала Уотсон "невежественной" из-за спора о правах трансгендеров – BBC30.09.25, 15:07 • 4480 просмотров

Кидман и Урбан были женаты с 2006 года и имеют двух дочерей – 17-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фейт Маргарет. После шокирующего развода актриса, по данным People, опирается на поддержку семьи в этот трудный период. Инсайдер издания отметил: "Она этого не хотела. Она боролась за спасение брака".

Кидман также является матерью дочери Беллы (32 года) и сына Коннора (30 лет) от первого брака с Томом Крузом.

Напомним

Ранее УНН писали, что Николь Кидман и Кит Урбан разошлись после почти 20 лет совместной жизни. 

Том Круз закрутил новый роман? Кинозвезду заметили в компании кубинской актрисы Аны де Армас 62-летнего голливудского актера01.05.25, 16:27 • 26078 просмотров

Степан Гафтко

Культура
Николь Кидман