Высказывания Николь Кидман о разводе с Томом Крузом стали вирусными на фоне ее разрыва с Китом Урбаном

Едкие комментарии Николь Кидман о разводе с Томом Крузом снова привлекли внимание поклонников после неожиданного разрыва актрисы с Китом Урбаном. В прошлом месяце звезды объявили о разводе после 19 лет совместной жизни, и теперь видео ее высказываний 2001 года снова стало популярным в сети. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Подробности

Ранее, когда звезду спросили о разводе с Крузом, Кидман ответила с улыбкой: "Ну, теперь я могу носить каблуки". Ее высказывание стало вирусным в сети. Дело в том, что рост Тома Круза 178 сантиметров, такой же как и рост Кидман. Таким образом, после развода с Крузом Кидман пошутила над ним, заявив, что наконец-то может носить каблуки.

Во время интервью на "Позднем шоу" с Дэвидом Леттерманом звезда пошутила своей же уже крылатой фразой.

Двигаемся дальше. А теперь двигаемся дальше – подбодрила Кидман ведущего и зрителей после своей шутки.

Кидман и Урбан были женаты с 2006 года и имеют двух дочерей – 17-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фейт Маргарет. После шокирующего развода актриса, по данным People, опирается на поддержку семьи в этот трудный период. Инсайдер издания отметил: "Она этого не хотела. Она боролась за спасение брака".

Кидман также является матерью дочери Беллы (32 года) и сына Коннора (30 лет) от первого брака с Томом Крузом.

Напомним

Ранее УНН писали, что Николь Кидман и Кит Урбан разошлись после почти 20 лет совместной жизни.

