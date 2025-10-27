$42.000.10
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми

Герцогиня Сассекская Меган Маркл надела наряд стоимостью более 1600 долларов для поездки на тыквенную плантацию с семьей. Она была в куртке Anine Bing за 400 долларов и сапогах Co Leather за 1195 долларов.

Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми

Герцогиня Сассекская Меган Маркл надела наряд стоимостью более 1600 долларов для непринужденной поездки на празднование Хэллоуина на тыквенную плантацию в эти выходные с семьей, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

На кадрах, опубликованных в Instagram, 44-летняя герцогиня Сассекская держится за руки с мужем — принцем Гарри — и наблюдает за тем, как ее дети, шестилетний Арчи и четырехлетняя Лилибет, исследуют тыквенное поле неподалеку от их дома в Калифорнии.

Несмотря на непринужденный характер поездки, Меган постаралась выглядеть стильно в коричневой утепленной стеганой куртке Anine Bing "Luca" за 400 долларов, которую она недавно надевала во время поездки в Вашингтон, округ Колумбия, на саммит самых влиятельных женщин по версии журнала Fortune.

Мать двоих детей дополнила элегантную куртку черными узкими джинсами и черными сапогами для верховой езды Co Leather, которые стоят 1195 долларов, и собрала волосы в низкий хвост, завершив свой практичный и непринужденный образ.

Гарри, в свою очередь, выбрал повседневный образ, надев джинсы, толстовку с капюшоном и бейсболку.

Считается, что Сассекские посетили ферму Lane Farms в Санта-Барбаре, расположенную "в двух шагах" от их особняка в Монтесито.

В какой-то момент камера зафиксировала пару, держащуюся за руки и наблюдающую, как Арчи перебирает овощи фермы, прежде чем пробежать по кукурузному лабиринту.

К семье также присоединились близкий друг Меган Маркус Андерсон и ее мать Дория Рэгланд, которые вырезали тыкву, а Гарри искусно вырезал жуткое лицо на собственном фонарике из тыквы.

Как всегда, комментарии к видео отключены, а количество лайков скрыто.

