Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок
Киев • УНН
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс подтвердила, что в их семье появился восьмимесячный щенок английского кокер-спаниеля. Новый питомец присоединился к пятилетней собаке Орле, которая родила четырех щенков весной.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые публично подтвердила, что их семья недавно завела нового домашнего питомца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Об этом Кейт рассказала во время рабочего визита в Уэльс, где она посетила текстильное производство в городе Кардиган.
Во время общения с работниками семейной компании Кейт обратила внимание на английского кокер-спаниеля и отметила, что дома у нее собака той же породы. По ее словам, в семье появился восьмимесячный щенок, тогда как их старшей собаке Орле сейчас пять лет.
СМИ отмечают, что новый пес может быть одним из четырех щенков, которых Орла родила весной. Сама Орла появилась в семье Уэльских в 2020 году - ее подарил брат принцессы, Джеймс Миддлтон, известный своей деятельностью в сфере ухода за животными.
Домашний питомец стал важной частью жизни семьи после потери предыдущего пса Лупо. С тех пор Орла неоднократно появлялась на семейных фото и в официальных публикациях королевской семьи, в частности на детских портретах и в постах ко Дню домашних животных.
Помимо личных признаний, визит Кейт имел и профессиональное направление — принцесса ознакомилась с процессом традиционного валлийского ткачества, пообщалась с мастерами и поддержала развитие национального текстильного наследия.
