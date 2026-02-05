$43.190.22
21:10 • 2648 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
20:17 • 7320 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 8286 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 9888 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 12530 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 14785 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13082 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 12828 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19337 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26144 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс подтвердила, что в их семье появился восьмимесячный щенок английского кокер-спаниеля. Новый питомец присоединился к пятилетней собаке Орле, которая родила четырех щенков весной.

Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые публично подтвердила, что их семья недавно завела нового домашнего питомца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Об этом Кейт рассказала во время рабочего визита в Уэльс, где она посетила текстильное производство в городе Кардиган.

Во время общения с работниками семейной компании Кейт обратила внимание на английского кокер-спаниеля и отметила, что дома у нее собака той же породы. По ее словам, в семье появился восьмимесячный щенок, тогда как их старшей собаке Орле сейчас пять лет.

СМИ отмечают, что новый пес может быть одним из четырех щенков, которых Орла родила весной. Сама Орла появилась в семье Уэльских в 2020 году - ее подарил брат принцессы, Джеймс Миддлтон, известный своей деятельностью в сфере ухода за животными.

Домашний питомец стал важной частью жизни семьи после потери предыдущего пса Лупо. С тех пор Орла неоднократно появлялась на семейных фото и в официальных публикациях королевской семьи, в частности на детских портретах и в постах ко Дню домашних животных.

Помимо личных признаний, визит Кейт имел и профессиональное направление — принцесса ознакомилась с процессом традиционного валлийского ткачества, пообщалась с мастерами и поддержала развитие национального текстильного наследия.

Станислав Кармазин

ОбществоНовости МираУНН Lite
Животные
Уэльс
Кэтрин, принцесса Уэльская