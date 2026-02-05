Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя

$43.190.22
50.950.04
ukenru
21:10 • 2862 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
20:17 • 7844 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 8646 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 10116 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 12668 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 14854 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13117 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 12860 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19356 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26162 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4.4м/с
86%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto4 лютого, 13:46 • 19506 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto4 лютого, 14:18 • 12417 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ4 лютого, 14:49 • 13134 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo4 лютого, 15:33 • 8432 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 6978 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 32970 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 63553 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 64192 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 103279 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 111059 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Київська область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя23:05 • 86 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo19:58 • 2070 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo18:16 • 3274 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 6986 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 5846 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час візиту до Уельсу підтвердила, що у їхній родині з'явилося восьмимісячне цуценя англійського кокер-спанієля. Новий улюбленець приєднався до п'ятирічної собаки Орли, яка народила чотирьох цуценят навесні.

Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон уперше публічно підтвердила, що їхня родина нещодавно завела нового домашнього улюбленця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Про це Кейт розповіла під час робочого візиту до Уельсу, де вона відвідала текстильне виробництво в місті Кардіган.

Під час спілкування з працівниками сімейної компанії Кейт звернула увагу на англійського кокер-спанієля та зазначила, що вдома має собаку тієї ж породи. За її словами, у родині з’явилося восьмимісячне цуценя, тоді як їхня старша собака Орла нині має п’ять років.

ЗМІ зазначають, що новий пес може бути одним із чотирьох цуценят, яких Орла народила навесні. Сама Орла з’явилася в родині Уельських у 2020 році - її подарував брат принцеси, Джеймс Міддлтон, відомий своєю діяльністю у сфері догляду за тваринами.

Домашній улюбленець став важливою частиною життя родини після втрати попереднього пса Лупо. З того часу Орла неодноразово з’являлася на сімейних фото та в офіційних публікаціях королівської родини, зокрема на дитячих портретах і в дописах до Національного дня домашніх тварин.

Окрім особистих зізнань, візит Кейт мав і професійне спрямування — принцеса ознайомилася з процесом традиційного валлійського ткацтва, поспілкувалася з майстрами та підтримала розвиток національної текстильної спадщини.

Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замку17.01.26, 02:47 • 27244 перегляди

Станіслав Кармазін

СуспільствоНовини СвітуУНН Lite
Тварини
Уельс
Кетрін, принцеса Уельська