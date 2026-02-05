Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя
Київ • УНН
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час візиту до Уельсу підтвердила, що у їхній родині з'явилося восьмимісячне цуценя англійського кокер-спанієля. Новий улюбленець приєднався до п'ятирічної собаки Орли, яка народила чотирьох цуценят навесні.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон уперше публічно підтвердила, що їхня родина нещодавно завела нового домашнього улюбленця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
Про це Кейт розповіла під час робочого візиту до Уельсу, де вона відвідала текстильне виробництво в місті Кардіган.
Під час спілкування з працівниками сімейної компанії Кейт звернула увагу на англійського кокер-спанієля та зазначила, що вдома має собаку тієї ж породи. За її словами, у родині з’явилося восьмимісячне цуценя, тоді як їхня старша собака Орла нині має п’ять років.
ЗМІ зазначають, що новий пес може бути одним із чотирьох цуценят, яких Орла народила навесні. Сама Орла з’явилася в родині Уельських у 2020 році - її подарував брат принцеси, Джеймс Міддлтон, відомий своєю діяльністю у сфері догляду за тваринами.
Домашній улюбленець став важливою частиною життя родини після втрати попереднього пса Лупо. З того часу Орла неодноразово з’являлася на сімейних фото та в офіційних публікаціях королівської родини, зокрема на дитячих портретах і в дописах до Національного дня домашніх тварин.
Окрім особистих зізнань, візит Кейт мав і професійне спрямування — принцеса ознайомилася з процесом традиційного валлійського ткацтва, поспілкувалася з майстрами та підтримала розвиток національної текстильної спадщини.
