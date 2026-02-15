Валентинки від королівської родини: Вільям та Кейт показали спільне фото, а Меган Маркл - рідкісне фото Гаррі з донькою
Київ • УНН
Принц і принцеса Вельські опублікували чорно-білий портрет, а Меган Маркл поділилася рідкісним знімком принца Гаррі з донькою Лілібет. Це сталося на тлі нових звинувачень щодо зв'язків Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з Джеффрі Епштейном.
Принц і принцеса Вельські відзначили День святого Валентина, поділившись портретом, а Меган Маркл опублікувала рідкісну фотографію принца Гаррі з їхньою донькою Лілібет, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Вільям і Кейт опублікували чорно-білу фотографію, на якій вони сидять пліч-о-пліч у полі, на платформі соціальних мереж X у суботу з простим повідомленням "З Днем святого Валентина".
Порівняно зі знімком, яким королівська пара поділилася 14 лютого минулого року, на якому принц Вільям цілує Кейт у щоку, цьогорічна сцена на свіжому повітрі виглядає цілісною та стриманою.
Знімок було опубліковано на тлі того, як королівська родина намагається впоратися з наслідками нових звинувачень щодо зв'язків Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном.
Минулого року принц і принцеса Уельські вперше завантажили фотографію на честь Дня святого Валентина.
Кольорова фотографія пари, яка тримається за руки, сидячи на килимку в лісі, була переробленим кадром з відео, в якому повідомлялося про завершення лікування раку Кейт.
Публічне підтвердження кохання відбулося після того, як Кейт перенесла операцію на черевній порожнині та хіміотерапію для лікування нерозкритого типу раку.
Кейт зараз перебуває в стадії ремісії після того, як їй поставили діагноз у 2024 році, того ж року, коли королю поставили діагноз рак.
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя05.02.26, 01:05 • 85835 переглядiв
Додамо
Тим часом герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram фотографію герцога Сассекського, який стоїть на галявині, тримаючи на руках 4-річну Лілібет.
Лілібет, одягнена в блідо-рожевий балетний костюм, тримає нитки, прикріплені до букета червоних повітряних кульок.
"Ці двоє + Арчі = мої вічні валентинки", – йдеться у підписі до фотографії.
Герцог і герцогиня Сассекські рідко публікують фотографії своїх дітей.
Подружжя зараз живе в Каліфорнії.
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі29.10.25, 10:05 • 87003 перегляди