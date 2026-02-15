$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 лютого, 19:48 • 12409 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 24844 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 22871 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 23637 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 21505 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 19140 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15844 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15472 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15329 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14756 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа

13 лютого, 11:25 • 79379 перегляди
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 79379 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 128789 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 72070 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 89192 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 129477 перегляди
Валентинки від королівської родини: Вільям та Кейт показали спільне фото, а Меган Маркл - рідкісне фото Гаррі з донькою

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Принц і принцеса Вельські опублікували чорно-білий портрет, а Меган Маркл поділилася рідкісним знімком принца Гаррі з донькою Лілібет. Це сталося на тлі нових звинувачень щодо зв'язків Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з Джеффрі Епштейном.

Валентинки від королівської родини: Вільям та Кейт показали спільне фото, а Меган Маркл - рідкісне фото Гаррі з донькою

Принц і принцеса Вельські відзначили День святого Валентина, поділившись портретом, а Меган Маркл опублікувала рідкісну фотографію принца Гаррі з їхньою донькою Лілібет, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Вільям і Кейт опублікували чорно-білу фотографію, на якій вони сидять пліч-о-пліч у полі, на платформі соціальних мереж X у суботу з простим повідомленням "З Днем святого Валентина".

Порівняно зі знімком, яким королівська пара поділилася 14 лютого минулого року, на якому принц Вільям цілує Кейт у щоку, цьогорічна сцена на свіжому повітрі виглядає цілісною та стриманою.

Знімок було опубліковано на тлі того, як королівська родина намагається впоратися з наслідками нових звинувачень щодо зв'язків Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном.

Минулого року принц і принцеса Уельські вперше завантажили фотографію на честь Дня святого Валентина.

Кольорова фотографія пари, яка тримається за руки, сидячи на килимку в лісі, була переробленим кадром з відео, в якому повідомлялося про завершення лікування раку Кейт.

Публічне підтвердження кохання відбулося після того, як Кейт перенесла операцію на черевній порожнині та хіміотерапію для лікування нерозкритого типу раку.

Кейт зараз перебуває в стадії ремісії після того, як їй поставили діагноз у 2024 році, того ж року, коли королю поставили діагноз рак.

Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя05.02.26, 01:05 • 85835 переглядiв

Додамо

Тим часом герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram фотографію герцога Сассекського, який стоїть на галявині, тримаючи на руках 4-річну Лілібет.

Лілібет, одягнена в блідо-рожевий балетний костюм, тримає нитки, прикріплені до букета червоних повітряних кульок.

"Ці двоє + Арчі = мої вічні валентинки", – йдеться у підписі до фотографії.

Герцог і герцогиня Сассекські рідко публікують фотографії своїх дітей.

Подружжя зараз живе в Каліфорнії.

Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі29.10.25, 10:05 • 87003 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Соціальна мережа
Шлюб
Джеффрі Епштайн
Вільям, принц Уельський
Кетрін, принцеса Уельська
Принц Гаррі
Каліфорнія
Меган Маркл