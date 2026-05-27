Финал Лиги конференций: "Кристал Пэлас" встретится с "Райо Вальекано"

Сегодня, 27 мая, определится победитель третьего по престижности еврокубкового трофея - Лиги конференций, где в финале встретится лондонский "Кристал Пэлас" против мадридского "Райо Вальекано". Поединок на "Лейпциг Стэдиум" начнется в 22:00 по киевскому времени. УНН рассказывает, где смотреть поединок, что стоит знать перед финалом и кто фаворит букмекеров.

Детали

Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 с участием "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" состоится в Германии на домашнем стадионе "Лейпцига" "Лейпциг Стэдиум". Поединок начнется в 22:00.

"Лейпциг Стэдиум" примет финал Лиги конференций

"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" встретятся впервые. Обе команды вышли в свой первый финал клубного турнира УЕФА лишь во второй еврокубковой кампании. До этого сезона единственным европейским опытом "Пэлас" было участие в 1998 году в ныне упраздненном Кубке Интертото. "Райо" же ранее провел лишь одну кампанию в турнирах УЕФА - в Кубке УЕФА-2000/01, предшественнике Лиги Европы, где уступил в четвертьфинале испанскому "Алавесу".

Путь к финалу

На групповом этапе "Кристал" занял 10-е место и пробился в 1/16. В группе лондонцы, в частности, обыграли наших соотечественников - киевское "Динамо".

"Райо Вальекано" благодаря тому, что на групповом этапе занял 5-е место, пробился сразу в 1/8.

Лондонцы в плей-офф прошли боснийский "Зриньски", кипрский "АЕК", итальянскую "Фиорентину", а в полуфинале одолели донецкий "Шахтер".

"Райо Вальекано" в плей-офф одолел турецкий "Самсунспор", греческий "АЕК", а в 1/2 - французский "Страсбург".

Что интересно, "Кристал Пэлас" вообще не должен был играть в Лиге конференций. Дело в том, что в сезоне 2024/2025 "орлы" заняли 12-е место в АПЛ, однако в финале Кубка Англии одолели "Манчестер Сити", что позволило лондонцам попасть в групповой этап Лиги Европы.

"Пэлас" был переведен в Лигу конференций из-за того, что владелец клуба владеет также французским "Лионом", который также получил право на участие в Лиге Европы.

Место "Кристал Пэлас" в общем этапе турнира перешло к "Ноттингем Форест", который был командой с самой высокой позицией в Премьер-лиге среди клубов, не сумевших квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

Также отметим, что неделю назад другой английский клуб, за который болеет принц Уильям, - бирмингемская "Астон Вилла", обыграла в финале Лиги Европы немецкий "Фрайбург".

Где смотреть, фаворит

Прямая трансляция доступна для просмотра на OTT-платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки.

Фаворитами на победу в основное время является "Кристал Пэлас", на что можно поставить с коэффициентом 1,97. Ничья – 3,46, выигрыш "Райо Вальекано" – 4,27.

На итоговый триумф англичан в турнире (с учетом дополнительного времени и серии пенальти) принимаются ставки с коэффициентом 1,48, а на испанцев – 2,72.

