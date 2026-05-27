Финал Лиги конференций: "Кристал Пэлас" встретится с "Райо Вальекано"

Киев • УНН

 • 2876 просмотра

Сегодня в Лейпциге «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» сыграют в финале Лиги конференций. Букмекеры считают фаворитом лондонский клуб.

uefa.com

Сегодня, 27 мая, определится победитель третьего по престижности еврокубкового трофея - Лиги конференций, где в финале встретится лондонский "Кристал Пэлас" против мадридского "Райо Вальекано". Поединок на "Лейпциг Стэдиум" начнется в 22:00 по киевскому времени. УНН рассказывает, где смотреть поединок, что стоит знать перед финалом и кто фаворит букмекеров. 

Детали 

Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 с участием "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" состоится в Германии на домашнем стадионе "Лейпцига" "Лейпциг Стэдиум". Поединок начнется в 22:00. 

"Лейпциг Стэдиум" примет финал Лиги конференций 

"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" встретятся впервые. Обе команды вышли в свой первый финал клубного турнира УЕФА лишь во второй еврокубковой кампании. До этого сезона единственным европейским опытом "Пэлас" было участие в 1998 году в ныне упраздненном Кубке Интертото. "Райо" же ранее провел лишь одну кампанию в турнирах УЕФА - в Кубке УЕФА-2000/01, предшественнике Лиги Европы, где уступил в четвертьфинале испанскому "Алавесу".

Путь к финалу

На групповом этапе "Кристал" занял 10-е место и пробился в 1/16. В группе лондонцы, в частности, обыграли наших соотечественников - киевское "Динамо". 

"Динамо" начало выступления в Лиге Конференций с поражения от "Кристал Пэлас"02.10.25, 22:32 • 3968 просмотров

"Райо Вальекано" благодаря тому, что на групповом этапе занял 5-е место, пробился сразу в 1/8.

Лондонцы в плей-офф прошли боснийский "Зриньски", кипрский "АЕК", итальянскую "Фиорентину", а в полуфинале одолели донецкий "Шахтер". 

«Шахтер» во второй раз проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из Лиги конференций в шаге от финала07.05.26, 23:56 • 3970 просмотров

"Райо Вальекано" в плей-офф одолел турецкий "Самсунспор", греческий "АЕК", а в 1/2 - французский "Страсбург". 

Что интересно, "Кристал Пэлас" вообще не должен был играть в Лиге конференций. Дело в том, что в сезоне 2024/2025 "орлы" заняли 12-е место в АПЛ, однако в финале Кубка Англии одолели "Манчестер Сити", что позволило лондонцам попасть в групповой этап Лиги Европы. 

"Пэлас" был переведен в Лигу конференций из-за того, что владелец клуба владеет также французским "Лионом", который также получил право на участие в Лиге Европы. 

Место "Кристал Пэлас" в общем этапе турнира перешло к "Ноттингем Форест", который был командой с самой высокой позицией в Премьер-лиге среди клубов, не сумевших квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

Также отметим, что неделю назад другой английский клуб, за который болеет принц Уильям, - бирмингемская "Астон Вилла", обыграла в финале Лиги Европы немецкий "Фрайбург". 

Принц Уильям эмоционально отпраздновал победу любимой команды в финале ЛЕ21.05.26, 15:27 • 3653 просмотра

Где смотреть, фаворит 

Прямая трансляция доступна для просмотра на OTT-платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. 

Фаворитами на победу в основное время является "Кристал Пэлас", на что можно поставить с коэффициентом 1,97. Ничья – 3,46, выигрыш "Райо Вальекано" – 4,27.

На итоговый триумф англичан в турнире (с учетом дополнительного времени и серии пенальти) принимаются ставки с коэффициентом 1,48, а на испанцев – 2,72.

Арсенал обыграл Атлетико и впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов05.05.26, 23:58 • 2883 просмотра

