"Динамо" начало выступления в Лиге Конференций с поражения от "Кристал Пэлас"

Киевское "Динамо" стартовало с поражения от "Кристал Пэлас" в основном этапе Лиги конференций. По голу в каждом из таймов забили Даниэль Муньос и Эдди Нкетиа, передает УНН.

Детали

"Динамо" пропустило первый гол в середине первого тайма, пока находилось в меньшинстве: после навеса с левого фланга Тарас Михавко жестко врезался в Максенса Лакруа, и пока тренерский штаб "бело-синих" готовил замену, Ереми Пино выполнил навес на дальнюю штангу, где выше всех оказался Даниэль Муньос, который отправил мяч в сетку ворот Руслана Нещерета - 1:0.

На 58-й минуте Пино на левом фланге обыграл Владимира Бражко, прошел вдоль лицевой и прострелил на линию вратарской площадки, где Эдди Нкетиа опередил Алиу Тиаре и в касание переправил мяч в сетку за спину Нещерету - 0:2.

На 76-й минуте второе предупреждение получил хавбек "Кристал Пэлас" Борна Соса и оставил свою команду в меньшинстве, однако даже играя вдесятером лондонцы смогли удержать результат.

Следующий матч "Динамо" сыграет в гостях против турецкого "Самсунспора" 23 октября, а "Кристал Пэлас" будет принимать дома кипрский "АЕК".

Отметим, в 22:00 начался матч с участием донецкого "Шахтера", который приехал в гости к шотландскому "Абердину". Сейчас счет в матче - 1:0 в пользу команды из Шотландии. Гол с пенальти забил Йеспер Карлссон.

"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций