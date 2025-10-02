$41.220.08
48.370.07
ukenru
18:06 • 6518 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
13:54 • 19173 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 23762 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 15417 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 18495 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 24642 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 29072 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30678 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27243 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 50479 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
"Динамо" начало выступления в Лиге Конференций с поражения от "Кристал Пэлас"

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Следующий матч "Динамо" сыграет в гостях против турецкого "Самсунспора" 23 октября, а "Кристал Пэлас" примет дома кипрский "АЕК".

"Динамо" начало выступления в Лиге Конференций с поражения от "Кристал Пэлас"

Киевское "Динамо" стартовало с поражения от "Кристал Пэлас" в основном этапе Лиги конференций. По голу в каждом из таймов забили Даниэль Муньос и Эдди Нкетиа, передает УНН.

Детали

"Динамо" пропустило первый гол в середине первого тайма, пока находилось в меньшинстве: после навеса с левого фланга Тарас Михавко жестко врезался в Максенса Лакруа, и пока тренерский штаб "бело-синих" готовил замену, Ереми Пино выполнил навес на дальнюю штангу, где выше всех оказался Даниэль Муньос, который отправил мяч в сетку ворот Руслана Нещерета - 1:0.

На 58-й минуте Пино на левом фланге обыграл Владимира Бражко, прошел вдоль лицевой и прострелил на линию вратарской площадки, где Эдди Нкетиа опередил Алиу Тиаре и в касание переправил мяч в сетку за спину Нещерету - 0:2.

На 76-й минуте второе предупреждение получил хавбек "Кристал Пэлас" Борна Соса и оставил свою команду в меньшинстве, однако даже играя вдесятером лондонцы смогли удержать результат.

Следующий матч "Динамо" сыграет в гостях против турецкого "Самсунспора" 23 октября, а "Кристал Пэлас" будет принимать дома кипрский "АЕК".

Отметим, в 22:00 начался матч с участием донецкого "Шахтера", который приехал в гости к шотландскому "Абердину". Сейчас счет в матче - 1:0 в пользу команды из Шотландии. Гол с пенальти забил Йеспер Карлссон.

"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций02.10.25, 08:30 • 50480 просмотров

Павел Башинский

Спорт
Шотландия
Турция
Кипр