03:16 • 6608 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 12699 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 32221 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 40062 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 28974 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 48025 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 25828 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23362 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54927 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41726 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций

Киев • УНН

 • 1588 просмотра

2 октября украинские клубы начнут матчи первого тура Лиги конференций 2025/26. Киевское "Динамо" примет "Кристал Пэлас" в Польше, а донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против шотландского "Абердина".

"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций

В четверг, 2 октября, украинские клубы начнут свои матчи первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Киевское "Динамо" в Польше примет английский "Кристал Пэлас", а донецкий "Шахтер" посетит шотландский "Абердин". Где смотреть матчи, кто фавориты букмекеров расскажет УНН. 

"Динамо" - "Кристал Пэлас"

В первом матче основного раунда Лиги конференций киевское "Динамо" сыграет с английским "Кристал Пэлас". Поединок пройдет в польском Люблине на Motor Lublin Arena, где "Динамо" будет номинальным хозяином. Начало поединка - в 19:45 по киевскому времени).

Это будет первый в истории поединок между этими коллективами. 

На поединке будут работать рефери из Бельгии во главе с 31-летним Лотаром Д'Хондтом.

Лотар Д'Хондт - главный арбитр матча

В поле ему будут помогать: 

  • ассистенты арбитра – Роман Девильер, Нико Клаес;
    • четвертый арбитр – Уэсли Де Кремер;
      • арбитр ВАА – Ян Ботерберг;
        • ассистент арбитра ВАА – Натан Вербумен;
          • наблюдатель арбитража – Маттиас Гестраниус (Финляндия);
            • делегат УЕФА – Чарльз Шаак (Люксембург). 

              Что интересно, изначально должен был играть в Лиге Европы. "Кристал Пэлас", который изначально должен был участвовать в турнире, был переведен в Лигу конференций решением УЕФА из-за общего владельца с французским клубом "Олимпик Лион", который также получил право на участие в Лиге Европы, а потому место "Ноттингем Форест" занял "Кристал Пэлас". 

              Зинченко официально включен в заявку "Ноттингем Форест" на Лигу Европы23.09.25, 16:58 • 2990 просмотров

              Отметим, что в этом матче англичанам не помогут вратарь Вальтер Бенитес, защитник Чади Риад, а также полузащитники Шейк Дукуре и Труакс Кейлеб. 

              Зато "бело-синим", по данным СМИ, не помогут защитник Денис Попов, а также полузащитники Николай Михайленко и Владислав Кабаев.

              Букмекеры отдают предпочтение в этом матче именно англичанам - коэффициент 1,6. На успех "Динамо" - 5,1, а на ничью - 4,2. 

              Наиболее ожидаемым результатом является победа английской команды со счетом 1:0. Коэффициент на такой результат - 6.30.

              "Абердин" - "Шахтер"

              Свой путь в Лиге конференций "Шахтер" начнет в гостях у шотландского "Абердина" в 22:00 на "Питтодри Стэдиум". 

              Дончане попали на турнир после победы над швейцарским "Серветт", в то же время шотландцы попали в Лигу конференций, провалив квалификацию Лиги Европы – в первом матче со "Стяуа" команда играла более тайма в большинстве, но смогла лишь спасти ничью (2:2), а ответный матч Абердин проиграл 0:3.

              Хорват Дуе Струкан назначен главным арбитром на матч. 

              Дуе Струкан - главный рефери

              На линиях ему будут помогать Ален Якшич и Марьян Томаш, четвертым арбитром будет работать Анте Терзич.

              Арбитрами VAR выступят Фран Йович и Анте Цуляк. Вся бригада представляет Хорватию.

              Отметим, что в этом матче "горнякам" не поможет нападающий Эгиналду, который получил травму еще в августе. Также под вопросом участие защитника Даниила Удода. 

              Как и в случае с "Динамо", "Шахтер" еще ни разу не пересекался с "Абердином", однако с командой из Шотландии дважды пересекался "Днепр" в 2007 году. Произошло это в квалификации Кубка УЕФА (так тогда называлась Лига Европы). Первый матч между этими командами завершился нулевой ничьей, а второй - 1:1, что позволило "Абердину" пройти дальше по правилу выездного гола. 

              Фаворитом будущего противостояния букмекеры считают украинский клуб. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,56. Ничья - 4,95. Выигрыш шотландской команды - 6,10.

              Наиболее ожидаемым результатом является победа горняков со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат - 4,18. 

              Где смотреть

              Обе встречи в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. 

              Украина теряет позиции в рейтинге ФИФА, Испания становится лидером - обновленный рейтинг сборных18.09.25, 14:11 • 2908 просмотров

              Павел Башинский

              Спортпубликации
              Шотландия
              УЕФА
              Люблин
              Финляндия
              Люксембург
              Хорватия
              Испания
              Украина
              Польша