"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
2 октября украинские клубы начнут матчи первого тура Лиги конференций 2025/26. Киевское "Динамо" примет "Кристал Пэлас" в Польше, а донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против шотландского "Абердина".
В четверг, 2 октября, украинские клубы начнут свои матчи первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Киевское "Динамо" в Польше примет английский "Кристал Пэлас", а донецкий "Шахтер" посетит шотландский "Абердин". Где смотреть матчи, кто фавориты букмекеров расскажет УНН.
"Динамо" - "Кристал Пэлас"
В первом матче основного раунда Лиги конференций киевское "Динамо" сыграет с английским "Кристал Пэлас". Поединок пройдет в польском Люблине на Motor Lublin Arena, где "Динамо" будет номинальным хозяином. Начало поединка - в 19:45 по киевскому времени).
Это будет первый в истории поединок между этими коллективами.
На поединке будут работать рефери из Бельгии во главе с 31-летним Лотаром Д'Хондтом.
Лотар Д'Хондт - главный арбитр матча
В поле ему будут помогать:
- ассистенты арбитра – Роман Девильер, Нико Клаес;
- четвертый арбитр – Уэсли Де Кремер;
- арбитр ВАА – Ян Ботерберг;
- ассистент арбитра ВАА – Натан Вербумен;
- наблюдатель арбитража – Маттиас Гестраниус (Финляндия);
- делегат УЕФА – Чарльз Шаак (Люксембург).
Что интересно, изначально должен был играть в Лиге Европы. "Кристал Пэлас", который изначально должен был участвовать в турнире, был переведен в Лигу конференций решением УЕФА из-за общего владельца с французским клубом "Олимпик Лион", который также получил право на участие в Лиге Европы, а потому место "Ноттингем Форест" занял "Кристал Пэлас".
Отметим, что в этом матче англичанам не помогут вратарь Вальтер Бенитес, защитник Чади Риад, а также полузащитники Шейк Дукуре и Труакс Кейлеб.
Зато "бело-синим", по данным СМИ, не помогут защитник Денис Попов, а также полузащитники Николай Михайленко и Владислав Кабаев.
Букмекеры отдают предпочтение в этом матче именно англичанам - коэффициент 1,6. На успех "Динамо" - 5,1, а на ничью - 4,2.
Наиболее ожидаемым результатом является победа английской команды со счетом 1:0. Коэффициент на такой результат - 6.30.
"Абердин" - "Шахтер"
Свой путь в Лиге конференций "Шахтер" начнет в гостях у шотландского "Абердина" в 22:00 на "Питтодри Стэдиум".
Дончане попали на турнир после победы над швейцарским "Серветт", в то же время шотландцы попали в Лигу конференций, провалив квалификацию Лиги Европы – в первом матче со "Стяуа" команда играла более тайма в большинстве, но смогла лишь спасти ничью (2:2), а ответный матч Абердин проиграл 0:3.
Хорват Дуе Струкан назначен главным арбитром на матч.
Дуе Струкан - главный рефери
На линиях ему будут помогать Ален Якшич и Марьян Томаш, четвертым арбитром будет работать Анте Терзич.
Арбитрами VAR выступят Фран Йович и Анте Цуляк. Вся бригада представляет Хорватию.
Отметим, что в этом матче "горнякам" не поможет нападающий Эгиналду, который получил травму еще в августе. Также под вопросом участие защитника Даниила Удода.
Как и в случае с "Динамо", "Шахтер" еще ни разу не пересекался с "Абердином", однако с командой из Шотландии дважды пересекался "Днепр" в 2007 году. Произошло это в квалификации Кубка УЕФА (так тогда называлась Лига Европы). Первый матч между этими командами завершился нулевой ничьей, а второй - 1:1, что позволило "Абердину" пройти дальше по правилу выездного гола.
Фаворитом будущего противостояния букмекеры считают украинский клуб. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,56. Ничья - 4,95. Выигрыш шотландской команды - 6,10.
Наиболее ожидаемым результатом является победа горняков со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат - 4,18.
Где смотреть
Обе встречи в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
