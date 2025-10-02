"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций

В четверг, 2 октября, украинские клубы начнут свои матчи первого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Киевское "Динамо" в Польше примет английский "Кристал Пэлас", а донецкий "Шахтер" посетит шотландский "Абердин". Где смотреть матчи, кто фавориты букмекеров расскажет УНН.

"Динамо" - "Кристал Пэлас"

В первом матче основного раунда Лиги конференций киевское "Динамо" сыграет с английским "Кристал Пэлас". Поединок пройдет в польском Люблине на Motor Lublin Arena, где "Динамо" будет номинальным хозяином. Начало поединка - в 19:45 по киевскому времени).

Это будет первый в истории поединок между этими коллективами.

На поединке будут работать рефери из Бельгии во главе с 31-летним Лотаром Д'Хондтом.

Лотар Д'Хондт - главный арбитр матча

В поле ему будут помогать:

ассистенты арбитра – Роман Девильер, Нико Клаес;

четвертый арбитр – Уэсли Де Кремер;

арбитр ВАА – Ян Ботерберг;

ассистент арбитра ВАА – Натан Вербумен;

наблюдатель арбитража – Маттиас Гестраниус (Финляндия);

делегат УЕФА – Чарльз Шаак (Люксембург).

Что интересно, изначально должен был играть в Лиге Европы. "Кристал Пэлас", который изначально должен был участвовать в турнире, был переведен в Лигу конференций решением УЕФА из-за общего владельца с французским клубом "Олимпик Лион", который также получил право на участие в Лиге Европы, а потому место "Ноттингем Форест" занял "Кристал Пэлас".

Зинченко официально включен в заявку "Ноттингем Форест" на Лигу Европы

Отметим, что в этом матче англичанам не помогут вратарь Вальтер Бенитес, защитник Чади Риад, а также полузащитники Шейк Дукуре и Труакс Кейлеб.

Зато "бело-синим", по данным СМИ, не помогут защитник Денис Попов, а также полузащитники Николай Михайленко и Владислав Кабаев.

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче именно англичанам - коэффициент 1,6. На успех "Динамо" - 5,1, а на ничью - 4,2.

Наиболее ожидаемым результатом является победа английской команды со счетом 1:0. Коэффициент на такой результат - 6.30.

"Абердин" - "Шахтер"

Свой путь в Лиге конференций "Шахтер" начнет в гостях у шотландского "Абердина" в 22:00 на "Питтодри Стэдиум".

Дончане попали на турнир после победы над швейцарским "Серветт", в то же время шотландцы попали в Лигу конференций, провалив квалификацию Лиги Европы – в первом матче со "Стяуа" команда играла более тайма в большинстве, но смогла лишь спасти ничью (2:2), а ответный матч Абердин проиграл 0:3.

Хорват Дуе Струкан назначен главным арбитром на матч.

Дуе Струкан - главный рефери

На линиях ему будут помогать Ален Якшич и Марьян Томаш, четвертым арбитром будет работать Анте Терзич.

Арбитрами VAR выступят Фран Йович и Анте Цуляк. Вся бригада представляет Хорватию.

Отметим, что в этом матче "горнякам" не поможет нападающий Эгиналду, который получил травму еще в августе. Также под вопросом участие защитника Даниила Удода.

Как и в случае с "Динамо", "Шахтер" еще ни разу не пересекался с "Абердином", однако с командой из Шотландии дважды пересекался "Днепр" в 2007 году. Произошло это в квалификации Кубка УЕФА (так тогда называлась Лига Европы). Первый матч между этими командами завершился нулевой ничьей, а второй - 1:1, что позволило "Абердину" пройти дальше по правилу выездного гола.

Фаворитом будущего противостояния букмекеры считают украинский клуб. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,56. Ничья - 4,95. Выигрыш шотландской команды - 6,10.

Наиболее ожидаемым результатом является победа горняков со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат - 4,18.

Где смотреть

Обе встречи в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

