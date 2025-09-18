Украина теряет позиции в рейтинге ФИФА, Испания становится лидером - обновленный рейтинг сборных

В новом рейтинге национальных сборных команд по футболу, который опубликовала Международная федерация футбола (ФИФА), украинская команда потеряла два пункта и оказалась на 28 месте. Также изменился и текущий лидер рейтинга, им стала сборная Испании. Об этом сообщается на сайте FIFA, пишет УНН.

Детали

После паузы, наступившей после яркого успеха первого Клубного чемпионата мира FIFA летом, международный мужской футбол вернулся на глобальную арену с новым туром отборочных матчей Чемпионата мира FIFA 26.

В этом месяце состоялось много игр в Европе, Америке и Африке. В Международной федерации подчеркнули высокий уровень конкуренции среди сборных, которые пытаются пробиться в основную часть Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году.

ЧИТ. Международный календарь матчей ФИФА претерпел изменения.

С момента последнего обновления мужского мирового рейтинга FIFA/Coca-Cola сборные провели более 200 официальных матчей, что существенно повлияло на расстановку сил в мировом футболе.

Наиболее значительным стало изменение лидера рейтинга. Чемпионы Евро-2024, сборная Испании, поднялись на первое место, это произошло впервые с июня 2014 года. Испанцы вытеснили Аргентину, которая опустилась на третью позицию после длительного лидерства с апреля 2023 года. Второе место сейчас занимает Франция, которая недавно обыграла Украину в отборочном цикле к ЧМ-2026.

В свою очередь сборная Украины потеряла в рейтинге две позиции после проигрыша от французов и ничьей с командой Азербайджана. Сейчас подопечные Сергея Реброва занимают 28 место.

Справка

Финальный турнир Чемпионата Мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. От Европы туда попадут победители своих групп, команды, занявшие вторые места, будут бороться за путевку на Мундиаль в плей-офф.

Напомним

5 сентября сборная Украины по футболу проиграла в Польше французам со счетом 0:2 в первом матче квалификации Чемпионата Мира-2026. Голы за Францию забили Олисе и Мбаппе.

9 сентября сборная Украины по футболу сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном в квалификации на Чемпионат мира 2026. За украинцев гол забил Георгий Судаков, однако команда Азербайджана сравняла счет, реализовав пенальти.