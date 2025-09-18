Україна втрачає позиції в рейтингу ФІФА, Іспанія стає лідером - оновлений рейтинг збірних

У новому рейтингу національних збірних команд з футболу, який опублікувала Міжнародна федерація футболу (ФІФА), українська команда втратила два пункти та опинилась на 28 місці. Також змінився і поточний лідер рейтингу, ним стала збірна Іспанії. Про це повідомляється на сайті FIFA, пише УНН.

Деталі

Після паузи, що настала після яскравого успіху першого Клубного чемпіонату світу FIFA влітку, міжнародний чоловічий футбол повернувся на глобальну арену з новим туром відбіркових матчів Чемпіонату світу FIFA 26.

Цього місяця відбулося багато ігор у Європі, Америці та Африці. У Міжнародній федерації підкреслили високий рівень конкуренції серед збірних, які намагаються пробитися в основну частину Чемпіонату світу з футболу, який пройде у 2026 році.

З моменту останнього оновлення чоловічого світового рейтингу FIFA/Coca-Cola збірні провели понад 200 офіційних матчів, що суттєво вплинуло на розстановку сил у світовому футболі.

Найбільш значною стала зміна лідера рейтингу. Чемпіони Євро-2024, збірна Іспанії, піднялися на перше місце, це сталося вперше з червня 2014 року. Іспанці витіснили Аргентину, яка опустилася на третю позицію після тривалого лідерства з квітня 2023 року. Друге місце наразі посідає Франція, яка нещодавно обіграла Україну у відбірковому циклі до ЧС-2026.

Своєю чергою збірна України втратила у рейтингу дві позиції після програшу від французів та нічиєї із командою Азербайджану. Зараз підопічні Сергія Реброва посідають 28 місце.

Довідка

Фінальний турнір Чемпіонату Світу-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Від Європи туди потраплять переможці своїх груп, команди, що посядуть другі місця, виборюватимуть путівку до Мундіалю у плейоф.

Нагадаємо

5 вересня збірна України з футболу програла у Польщі французам з рахунком 0:2 у першому матчі кваліфікації Чемпіонату Світу-2026. Голи за Францію забили Олісе та Мбаппе.

9 вересня збірна України з футболу зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном у кваліфікації на Чемпіонат світу 2026. За українців гол забив Георгій Судаков, однак команда Азербайджану зрівняла рахунок, реалізувавши пенальті.