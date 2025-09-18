$41.190.02
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 5552 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 5518 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 7062 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 15034 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 12497 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 37525 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 17:46 • 41587 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32421 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31286 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 5560 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
08:58 • 8890 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 15039 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17 вересня, 19:21 • 37528 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу
17 вересня, 12:21 • 38798 перегляди
Україна втрачає позиції в рейтингу ФІФА, Іспанія стає лідером - оновлений рейтинг збірних

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Збірна України опустилася на 28 місце в рейтингу ФІФА, втративши дві позиції після поразок у відбіркових матчах до ЧС-2026. Іспанія вперше з 2014 року очолила рейтинг, витіснивши Аргентину.

Україна втрачає позиції в рейтингу ФІФА, Іспанія стає лідером - оновлений рейтинг збірних

У новому рейтингу національних збірних команд з футболу, який опублікувала Міжнародна федерація футболу (ФІФА), українська команда втратила два пункти та опинилась на 28 місці. Також змінився і поточний лідер рейтингу, ним стала збірна Іспанії. Про це повідомляється на сайті FIFA, пише УНН.

Деталі

Після паузи, що настала після яскравого успіху першого Клубного чемпіонату світу FIFA влітку, міжнародний чоловічий футбол повернувся на глобальну арену з новим туром відбіркових матчів Чемпіонату світу FIFA 26. 

Цього місяця відбулося багато ігор у Європі, Америці та Африці. У Міжнародній федерації підкреслили високий рівень конкуренції серед збірних, які намагаються пробитися в основну частину Чемпіонату світу з футболу, який пройде у 2026 році.

ЧИТ. Міжнародний календар матчів ФІФА зазнав змін.

З моменту останнього оновлення чоловічого світового рейтингу FIFA/Coca-Cola збірні провели понад 200 офіційних матчів, що суттєво вплинуло на розстановку сил у світовому футболі.

Найбільш значною стала зміна лідера рейтингу. Чемпіони Євро-2024, збірна Іспанії, піднялися на перше місце, це сталося вперше з червня 2014 року. Іспанці витіснили Аргентину, яка опустилася на третю позицію після тривалого лідерства з квітня 2023 року. Друге місце наразі посідає Франція, яка нещодавно обіграла Україну у відбірковому циклі до ЧС-2026.

Своєю чергою збірна України втратила у рейтингу дві позиції після програшу від французів та нічиєї із командою Азербайджану. Зараз підопічні Сергія Реброва посідають 28 місце. 

Довідка

Фінальний турнір Чемпіонату Світу-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Від Європи туди потраплять переможці своїх груп, команди, що посядуть другі місця, виборюватимуть путівку до Мундіалю у плейоф.

Нагадаємо

5 вересня збірна України з футболу програла у Польщі французам з рахунком 0:2 у першому матчі кваліфікації Чемпіонату Світу-2026. Голи за Францію забили Олісе та Мбаппе.

9 вересня збірна України з футболу зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном у кваліфікації на Чемпіонат світу 2026. За українців гол забив Георгій Судаков, однак команда Азербайджану зрівняла рахунок, реалізувавши пенальті. 

Степан Гафтко

Спорт
Сергій Ребров
Аргентина
Мексика
Азербайджан
Канада
Франція
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Україна