"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
Київ • УНН
2 жовтня українські клуби розпочнуть матчі першого туру Ліги конференцій 2025/26. Київське "Динамо" прийматиме "Крістал Пелас" у Польщі, а донецький "Шахтар" зіграє на виїзді проти шотландського "Абердіна".
У четвер, 2 жовтня, українські клуби розпочнуть свої матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Київське "Динамо" у Польщі прийматиме англійський "Крістал Пелас", а донецький "Шахтар" завітає до шотландського "Абердіна". Де дивитися матчі, хто фаворити букмекерів розповість УНН.
"Динамо" - "Крістал Пелас"
У першому матчі основного раунду Ліги конференцій київське "Динамо" зіграє з англійським "Крістал Пелас". Поєдинок пройде у польському Любліні на Motor Lublin Arena, де "Динамо" буде номінальним господарем. Початок поєдинку - о 19:45 за київським часом).
Це буде перший в історії поєдинок між цими колективами.
На поєдинку працюватимуть рефері із Бельгії на чолі з 31-річним Лотаром Д'Хондтом.
Лотар Д'Хондт - головний арбітр матчу
В полі йому допомагатимуть:
- асистенти арбітра – Роман Девільє, Ніко Клаес;
- четвертий арбітр – Веслі Де Кремер;
- арбітр ВАА – Ян Ботерберг;
- асистент арбітра ВАА – Натан Вербумен;
- спостерігач арбітражу – Маттіас Гестраніус (Фінляндія);
- делегат УЄФА – Чарльз Шаак (Люксембург).
Що цікаво, спочатку мав грати у Лізі Європи. "Крістал Пелас", який спочатку повинен був брати участь у турнірі, був переведений до Ліги конференцій рішенням УЄФА через спільного власника з французьким клубом "Олімпік Ліон", який також отримав право на участь у Лізі Європи, а тому місце "Ноттінгем Форест" зайняв "Крістал Пелас".
Зазначимо, що у цьому матчі англійцям не допоможуть воротар Вальтер Бенітес, захисник Чаді Ріад, а також півзахисники Шейк Дукуре та Труакс Кейлеб.
Натомість "біло-синім", за даними ЗМІ, не допоможуть захисник Денис Попов, а також півзахисники Микола Михайленко та Владислав Кабаєв.
Букмекери віддають перевагу у цьому матчі саме англійцям - коефіцієнт 1,6. На успіх "Динамо" - 5,1, а на нічию - 4,2.
Найбільш очікуваним результатом є перемога англійської команди з рахунком 1:0. Коефіцієнт на такий результат - 6.30.
"Абердін" - "Шахтар"
Свій шлях у Лізі конференцій "Шахтар" розпочне в гостях у шотландського "Абердіна" о 22:00 на "Піттодрі Стедіум".
Донеччани потрапили на турнір після перемоги над швейцарським "Серветт", водночас шотландці потрапили у Лігу конференцій, проваливши кваліфікацію Ліги Європи – в першому матчі зі "Стяуа" команда грала понад тайм у більшості, але змогла лише врятувати нічию (2:2), а матч-відповідь Абердін програв 0:3.
Хорват Дуе Струкан призначений головним арбітром на матч.
Дуе Струкан - головний рефері
На лініях йому допомагатимуть Ален Якшич і Марʼян Томаш, четвертим арбітром працюватиме Анте Терзич.
Арбітрами VAR виступлять Фран Йович та Анте Цуляк. Вся бригада представляє Хорватію.
Зазначимо, що у цьому матчі "гірникам" не допоможе нападник Егіналду, який отримав травму ще у серпні. Також під питанням участь захисника Данила Удода.
Як і у випадку з "Динамо", "Шахтар" ще ні разу не пересікався із "Абердіном", однак із командою із Шотландії двічі пересікався "Дніпро" у 2007 році. Сталося це у кваліфікації Кубку УЄФА (так тоді називалася Ліга Європи). Перший матч між цими командами завершився нульовою нічиєю, а другий - 1:1, що дозволило "Абердіну" пройти далі за правилом виїзного голу.
Фаворитом майбутнього протистояння букмекери вважають український клуб. На перемогу "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 1,56. Нічия - 4,95. Виграш шотландської команди - 6,10.
Найбільш очікуваним результатом є перемога гірників з рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат - 4,18.
Де дивитися
Обидві зустрічі у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.
