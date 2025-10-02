“Динамо” розпочало виступи в Лізі Конференцій із поразки від “Крістал Пелас”
Київ • УНН
Наступний матч “Динамо” зіграє в гостях проти турецького “Самсунспор” 23 жовтня, а “Крістал Пелас” прийматиме вдома кіпрський “АЕК”.
Київське "Динамо" стартувало з поразки від "Крістал Пелас" в основному етапі Ліги конференцій. По голу в кожному із таймів забили Даніель Муньйос та Едді Нкетіа, передає УНН.
Деталі
"Динамо" пропустило перший гол в середині першого тайму, поки перебувало у меншості: після навісу з лівого флангу Тараса Михавко жорстко врізався в Максенса Лакруа, і поки тренерський штаб "біло-синіх" готував заміну, Єремі Піно виконав навіс на дальню штангу, де вище всіх опинився Даніель Муньйос, який відправив м’яч у сітку воріт Руслана Нещерета - 1:0.
На 58-й хвилині Піно на лівому фланзі обіграв Володимира Бражка, пройшов уздовж лицьової та прострілив на лінію воротарського майданчика, де Едді Нкетіа випередив Аліу Тіаре та в дотик переправив м’яча до сітки за спину Нещерету - 0:2.
На 76-й хвилині друге попередження отримав хавбек "Крістал Пелас" Борна Соса та залишив свою команду в меншості, однак навіть граючи вдесятьох лондонці змогли втримати результат.
Зазначимо, о 22:00 розпочався матч за участі донецького "Шахтаря", який завітав у гості до шотландського "Абердіна". Наразі рахунок у матчі - 1:0 на користь команди із Шотландії. Гол з пенальті забив Єспер Карлссон.
