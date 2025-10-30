$42.080.01
16:50
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
13:07
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Принц Уильям и Кейт выиграли суд: французский журнал наказали за публикацию частных фото пары

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Принц и принцесса Уэльские одержали победу в суде против журнала Paris Match за публикацию фото их семейного отпуска в Альпах. Суд обязал издание покрыть судебные издержки и опубликовать официальное извинение.

Принц Уильям и Кейт выиграли суд: французский журнал наказали за публикацию частных фото пары

Принц и принцесса Уэльские одержали победу в суде против французского журнала Paris Match, который без разрешения опубликовал фотографии их семейного отпуска в Альпах. Суд во Франции признал, что публикация нарушила право Уильяма, Кейт и их детей на частную жизнь, и обязал издание покрыть судебные издержки и опубликовать официальное извинение, пишет УНН со ссылкой на News Sky.

Принц и принцесса Уэльские выиграли судебное дело против французского журнала, который опубликовал фотографии их частной семейной поездки на лыжи 

- сообщает Кенсингтонский дворец.

После того как в апреле французский журнал Paris Match обнародовал фотографии из их частной поездки в Альпы, принц Уильям и Кейт Миддлтон обратились к адвокатам. На опубликованных фото видно, как супруги вместе с детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи - проводят время на балконе своего шале.

Решение подтверждает, что, несмотря на свои публичные обязанности как членов королевской семьи, их королевские высочества и их дети имеют право на уважение к своей частной жизни и семейному времени без незаконного вмешательства и вторжения 

– сказал представитель Кенсингтонского дворца.

Принц Уильям и Кейт стремятся защищать свое личное семейное время и обеспечить, чтобы их дети могли расти "без чрезмерного контроля и вмешательства", добавил представитель.

"Они без колебаний примут необходимые меры для обеспечения соблюдения этих границ", - добавил он.

Дополнение

Считается, что судебный процесс начался 28 апреля, примерно через 12 дней после публикации статьи, а слушание состоялось в июне. Рассмотрение дела снова продолжилось 18 сентября, когда Сандрин Гил, глава первой палаты суда Нантера, издала временное решение, которое стало окончательным 14 октября.

Считается, что суд признал, что Paris Match нарушил права на неприкосновенность частной жизни и изображение принца, принцессы и их детей. Он обязал журнал покрыть судебные издержки супругов во Франции и опубликовать официальное сообщение о признании нарушения, пишет издание.

Принц Уильям запретит принцу Эндрю и Саре Фергюсон посещать королевские мероприятия - Page Six20.10.25, 11:38 • 2982 просмотра

Алена Уткина

Новости Мира
Уильям, принц Уэльский
Кэтрин, принцесса Уэльская