Принц Вільям і Кейт виграли суд: французький журнал покарали за публікацію приватних фото пари

Принц і принцеса Уельські здобули перемогу в суді проти французького журналу Paris Match, який без дозволу опублікував фотографії їхньої сімейної відпустки в Альпах. Суд у Франції визнав, що публікація порушила право Вільяма, Кейт та їхніх дітей на приватне життя, і зобов’язав видання покрити судові витрати та опублікувати офіційне вибачення, пише УНН із посиланням на News Sky.

Принц і принцеса Уельські виграли судову справу проти французького журналу, який опублікував фотографії їхньої приватної сімейної поїздки на лижі - повідомляє Кенсінгтонський палац.

Після того як у квітні французький журнал Paris Match оприлюднив світлини з їхньої приватної подорожі до Альп, принц Вільям і Кейт Міддлтон звернулися до адвокатів. На опублікованих фото видно, як подружжя разом із дітьми - принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї - проводять час на балконі свого шале.

Рішення підтверджує, що, попри свої публічні обов'язки як членів королівської родини, їхні королівські високості та їхні діти мають право на повагу до свого приватного життя та сімейного часу без незаконного втручання та вторгнення – сказав речник Кенсінгтонського палацу.

Принц Вільям і Кейт прагнуть захищати свій особистий сімейний час і забезпечити, щоб їхні діти могли зростати "без надмірного контролю та втручання", додав речник.

"Вони без вагань вживатимуть необхідних заходів для забезпечення дотримання цих кордонів", - додав він.

Доповнення

Вважається, що судовий процес розпочався 28 квітня, приблизно через 12 днів після публікації статті, а слухання відбулося в червні. Розгляд справи знову продовжився 18 вересня, коли Сандрін Гіл, голова першої палати суду Нантера, видала тимчасове рішення, яке стало остаточним 14 жовтня.

Вважається, що суд визнав, що Paris Match порушив права на недоторканність приватного життя та зображення принца, принцеси та їхніх дітей. Він зобов'язав журнал покрити судові витрати подружжя у Франції та опублікувати офіційне повідомлення про визнання порушення, пише видання.

