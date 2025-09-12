Британская королевская семья готовится продемонстрировать всю силу своего дипломатического шарма во время визита Дональда Трампа в Лондон на следующей неделе. По замыслу правительства, именно монархия должна стать ключом к расположению американского президента, которого хотят "успокоить" и настроить на конструктивные отношения с Великобританией. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Есть ли в мире хоть один лидер, который бы имел такую же тягу к Дональду Трампу, как британский монарх? Многие высмеивают их как устаревшие и безнадежно устаревшие, но именно королевская семья и монархия привлекают самого влиятельного человека в мире

Еще в феврале премьер-министр Кир Стармер, пытаясь заручиться поддержкой президента США по Украине и избежать жестких торговых тарифов, использовал "королевский канал": в Белом доме он передал Трампу письмо от короля Чарльза с предложением беспрецедентного второго государственного визита.

Ответ Трампа был мгновенным: "Разве это не замечательно? Он прекрасный человек, замечательный человек. Мы с нетерпением ждем возможности быть там и почтить короля и вашу страну. Ваша страна - фантастическая страна, и для нас будет честью быть там".

Поэтому теперь Трампа в Лондоне встретят с королевским размахом: красная дорожка, процессия карет, торжественный государственный банкет, пролет военных самолетов и пушечный салют. На следующий день его вместе с женой Меланией будут принимать принц Уильям и принцесса Кэтрин, которых Трамп уже успел похвалить, назвав наследника престола "очень красивым".

Макрон встретился с королем Чарльзом III в Виндзоре

По информации Reuters, британское правительство надеется, что этот визит станет решающим в укреплении оборонных и торговых отношений с США. Привлечение монархии к "успокоению" Трампа вписывается в давнюю практику, когда королевская семья помогала выстраивать диалог с самыми сложными партнерами - от владимира путина до Си Цзиньпина.

Мягкую силу трудно измерить, но ее ценность, я считаю, теперь твердо осознают как дома, так и за рубежом