Эксклюзив
11:55 • 6824 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 9834 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 11774 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 19670 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 14375 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 15079 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 38171 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39786 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52752 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 84284 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Британская королевская семья готовится к визиту Дональда Трампа, чтобы "успокоить" его - Reuters

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Британская монархия готовится продемонстрировать дипломатическое обаяние во время визита Дональда Трампа в Лондон. Правительство надеется, что королевская семья поможет наладить конструктивные отношения с американским президентом.

Британская королевская семья готовится к визиту Дональда Трампа, чтобы "успокоить" его - Reuters

Британская королевская семья готовится продемонстрировать всю силу своего дипломатического шарма во время визита Дональда Трампа в Лондон на следующей неделе. По замыслу правительства, именно монархия должна стать ключом к расположению американского президента, которого хотят "успокоить" и настроить на конструктивные отношения с Великобританией. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Есть ли в мире хоть один лидер, который бы имел такую же тягу к Дональду Трампу, как британский монарх? Многие высмеивают их как устаревшие и безнадежно устаревшие, но именно королевская семья и монархия привлекают самого влиятельного человека в мире 

- подчеркнул историк Энтони Селдон в интервью Reuters.

Еще в феврале премьер-министр Кир Стармер, пытаясь заручиться поддержкой президента США по Украине и избежать жестких торговых тарифов, использовал "королевский канал": в Белом доме он передал Трампу письмо от короля Чарльза с предложением беспрецедентного второго государственного визита. 

Ответ Трампа был мгновенным: "Разве это не замечательно? Он прекрасный человек, замечательный человек. Мы с нетерпением ждем возможности быть там и почтить короля и вашу страну. Ваша страна - фантастическая страна, и для нас будет честью быть там".

Поэтому теперь Трампа в Лондоне встретят с королевским размахом: красная дорожка, процессия карет, торжественный государственный банкет, пролет военных самолетов и пушечный салют. На следующий день его вместе с женой Меланией будут принимать принц Уильям и принцесса Кэтрин, которых Трамп уже успел похвалить, назвав наследника престола "очень красивым".

По информации Reuters, британское правительство надеется, что этот визит станет решающим в укреплении оборонных и торговых отношений с США. Привлечение монархии к "успокоению" Трампа вписывается в давнюю практику, когда королевская семья помогала выстраивать диалог с самыми сложными партнерами - от владимира путина до Си Цзиньпина.

Мягкую силу трудно измерить, но ее ценность, я считаю, теперь твердо осознают как дома, так и за рубежом

- отметил казначей короля Джеймс Чалмерс. 

А историк Селдон подытожил: визит Трампа - это "шанс для монархии действительно показать Британии и миру, что она все еще "крутится".

Степан Гафтко

