Букингемский дворец подтвердил приглашение Трампу посетить Британию с государственным визитом в конце года

Букингемский дворец подтвердил приглашение президента США Дональда Трампа посетить Великобританию с государственным визитом в конце текущего года. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

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Сообщается, что король Великобритании Чарльз III пригласил президента США Дональда Трампа посетить Соединенное Королевство с государственным визитом в конце этого года, что подтвердил Букингемский дворец.

Трамп принял приглашение Чарльза III посетить США со вторым государственным визитом в феврале, что сделало президента США первым избранным политическим лидером в современности, которого дважды принимал британский монарх, но время поездки не было понятным.

Ранее планировалось, что такой визит может состояться не раньше 2026 года из-за графика короля Великобритании.

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