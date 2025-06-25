Букінгемський палац підтвердив запрошення Трампу відвідати Британію з державним візитом наприкінці року

Букінгемський палац підтвердив запрошення президента США Дональда Трампа відвідати Велику Британію з державним візитом наприкінці поточного року. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

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Повідомляється, що король Великої Британії Чарльз ІІІ запросив президента США Дональда Трампа відвідати Сполучене Королівство з державним візитом наприкінці цього року, що підтвердив Букінгемський палац.

Трамп прийняв запрошення Чарльза ІІІ відвідати США з другим державним візитом у лютому, що зробило президента США першим обраним політичним лідером у сучасності, якого двічі приймав британський монарх, але час поїздки не було зрозумілим.

Раніше планувалася, що такий візит може відбутися не раніше 2026 року через графік короля Великої Британії.

Трамп може стати першим президентом із двома державними візитами до Британії - The Telegrap