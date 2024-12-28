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Трамп может стать первым президентом с двумя государственными визитами в Британию - The Telegrap

Трамп может стать первым президентом с двумя государственными визитами в Британию - The Telegrap

Киев  •  УНН

 • 413 просмотра

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Британское правительство и Букингемский дворец готовят приглашение Трампу на второй государственный визит после его возможного возвращения в Белый дом. Такой визит может состояться не раньше 2026 года из-за графика короля Чарльза III.

Дональд Трамп может стать первым политиком в современной истории, которого королевская семья Великобритании примет с двумя государственными визитами. Это новая стратегия премьер-министра Кира Стармера для установления прочных личных взаимоотношений лидеров. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

По информации источников издания, резиденция британского премьера (Даунинг Стрит) и Министерство иностранных дел при поддержке Букингемского дворца готовят приглашение новому президенту США Дональду Трампу посетить Лондон после его возвращения в Белый дом.

Трамп любит королевскую семью. Посмотрите на тот факт, что у него есть собственный фотоальбом с последнего визита. Почему бы нам не захотеть повторить?

- сообщил высокопоставленный источник в Уайтхоле.

Отмечается, что Трамп часто с восторгом отзывался о государственном визите со своей женой Меланией и взрослыми детьми в июне 2019 года во время своей первой президентской каденции.

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Издание предполагает, что второй государственный визит Трампа, вероятно, состоится не ранее 2026 года, что связано с графиком визитов короля. Ожидается, что в следующем году Чарльз III посетит Италию и Ватикан, а также совершит вторую зарубежную поездку, о которой еще не объявлено. Также готовятся государственные визиты на 2025 год.

По словам источника The Telegraph в королевской резиденции, не существует официального прецедента, который бы остановил второй госвизит избранного политика, и дворец имеет положительный опыт от первого визита Трампа. Источник подчеркнул, что такие приглашения были выданы по совету Министерства иностранных дел.

Начиная с 1954 года, официальные записи королевской семьи показывают, что ни один избранный лидер никогда не имел двух государственных визитов в Великобританию.

Только два монарха были удостоены такой чести за этот период. Одной из них была королева Дании Маргрете II, которая посетила Великобританию с государственным визитом в 1974 и 2000 годах. А другим был король Норвегии Олаф V, который приезжал в Великобританию в 1963 году и еще раз в 1988 году.

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Источник в правительстве отметил, что "необычные обстоятельства" разрыва между первым и вторым сроком Трампа, позволили ему оставаться на вершине политики дольше, чем многим другим избранным лидерам.

Тот факт, что во время этого перерыва (от власти) произошла смена как суверена, так и правительства, означает, что второй государственный визит вполне уместен

- отметил источник.

По информации издания, не все встречи между иностранным лидером и британским монархом классифицируются как "государственные визиты". Это особая честь, которая предусматривает больше формальностей и требует месяцев для планирования.

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The Telegraph сообщает, что никаких объявлений о втором государственном визите не будет сделано до тех пор, пока Трампу не будет направлено официальное приглашение, что вряд ли произойдет, пока он не вернется в Белый дом.

В то же время, как пишет издание, Трамп уже давно дал понять свое восхищение королевскими особами, что увеличивает вероятность того, что они будут использованы для укрепления связей между двумя правительствами.

Напомним

Новоизбранного президента США Дональда Трампа пригласили посетить шотландский остров, где родилась его мать. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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