Британська королівська родина готується до візиту Дональда Трампа, щоб "заспокоїти" його - Reuters
Київ • УНН
Британська монархія готується продемонструвати дипломатичний шарм під час візиту Дональда Трампа до Лондона. Уряд сподівається, що королівська родина допоможе налагодити конструктивні відносини з американським президентом.
Британська королівська родина готується продемонструвати усю силу свого дипломатичного шарму під час візиту Дональда Трампа до Лондона наступного тижня. За задумом уряду, саме монархія має стати ключем до прихильності американського президента, якого хочуть "заспокоїти" та налаштувати на конструктивні відносини з Великою Британією. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Чи є у світі хоч один лідер, який би мав такий самий потяг до Дональда Трампа, як британський монарх? Багато хто висміює їх як застарілі та безнадійно застарілі, але саме королівська родина та монархія приваблюють найвпливовішу людину у світі
Ще в лютому прем’єр-міністр Кір Стармер, намагаючись заручитися підтримкою президента США щодо України та уникнути жорстких торговельних тарифів, використав "королівський канал": у Білому домі він передав Трампу листа від короля Чарльза з пропозицією безпрецедентного другого державного візиту.
Відповідь Трампа була миттєвою: "Хіба це не чудово? Він прекрасна людина, чудова людина. Ми з нетерпінням чекаємо можливості бути там і вшанувати короля та вашу країну. Ваша країна - фантастична країна, і для нас буде честю бути там".
Тож тепер Трампа у Лондоні зустрінуть із королівським розмахом: червона доріжка, процесія карет, урочистий державний бенкет, проліт військових літаків і гарматний салют. Наступного дня його разом із дружиною Меланією прийматимуть принц Вільям і принцеса Кетрін, яких Трамп вже встиг похвалити, назвавши спадкоємця престолу "дуже гарним".
Макрон зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорі08.07.25, 15:45 • 1757 переглядiв
За інформацією Reuters, британський уряд сподівається, що цей візит стане вирішальним у зміцненні оборонних і торгівельних відносин із США. Залучення монархії до "заспокоєння" Трампа вписується у давню практику, коли королівська сім’я допомагала вибудовувати діалог із найскладнішими партнерами - від володимира путіна до Сі Цзіньпіна.
М’яку силу важко виміряти, але її цінність, я вважаю, тепер твердо усвідомлюють як вдома, так і за кордоном
А історик Селдон підсумував: візит Трампа - це "шанс для монархії справді показати Британії та світу, що вона все ще "крутиться".
Букінгемський палац підтвердив запрошення Трампу відвідати Британію з державним візитом наприкінці року25.06.25, 14:32 • 2205 переглядiв