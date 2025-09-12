Британська королівська родина готується до візиту Дональда Трампа, щоб "заспокоїти" його - Reuters

$41.310.10
Ексклюзив
11:55 • 6658 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 9674 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 11721 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 19574 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 14334 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 15060 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38156 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39779 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52744 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 84216 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 9618 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 9434 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 14554 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 28676 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 5514 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 6606 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 5810 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 19547 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 84193 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 57649 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вільям, принц Уельський
Кір Стармер
Кетрін, принцеса Уельська
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Івано-Франківська область
Італія
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 29309 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 75972 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 39066 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 45244 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 110496 перегляди
The New York Times
Fox News
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби

Британська королівська родина готується до візиту Дональда Трампа, щоб "заспокоїти" його - Reuters

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Британська монархія готується продемонструвати дипломатичний шарм під час візиту Дональда Трампа до Лондона. Уряд сподівається, що королівська родина допоможе налагодити конструктивні відносини з американським президентом.

Британська королівська родина готується до візиту Дональда Трампа, щоб "заспокоїти" його - Reuters

Британська королівська родина готується продемонструвати усю силу свого дипломатичного шарму під час візиту Дональда Трампа до Лондона наступного тижня. За задумом уряду, саме монархія має стати ключем до прихильності американського президента, якого хочуть "заспокоїти" та налаштувати на конструктивні відносини з Великою Британією. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Чи є у світі хоч один лідер, який би мав такий самий потяг до Дональда Трампа, як британський монарх? Багато хто висміює їх як застарілі та безнадійно застарілі, але саме королівська родина та монархія приваблюють найвпливовішу людину у світі 

- наголосив історик Ентоні Селдон в інтерв’ю Reuters.

Ще в лютому прем’єр-міністр Кір Стармер, намагаючись заручитися підтримкою президента США щодо України та уникнути жорстких торговельних тарифів, використав "королівський канал": у Білому домі він передав Трампу листа від короля Чарльза з пропозицією безпрецедентного другого державного візиту. 

Відповідь Трампа була миттєвою: "Хіба це не чудово? Він прекрасна людина, чудова людина. Ми з нетерпінням чекаємо можливості бути там і вшанувати короля та вашу країну. Ваша країна - фантастична країна, і для нас буде честю бути там".

Тож тепер Трампа у Лондоні зустрінуть із королівським розмахом: червона доріжка, процесія карет, урочистий державний бенкет, проліт військових літаків і гарматний салют. Наступного дня його разом із дружиною Меланією прийматимуть принц Вільям і принцеса Кетрін, яких Трамп вже встиг похвалити, назвавши спадкоємця престолу "дуже гарним".

Макрон зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорі08.07.25, 15:45 • 1757 переглядiв

За інформацією Reuters, британський уряд сподівається, що цей візит стане вирішальним у зміцненні оборонних і торгівельних відносин із США. Залучення монархії до "заспокоєння" Трампа вписується у давню практику, коли королівська сім’я допомагала вибудовувати діалог із найскладнішими партнерами - від володимира путіна до Сі Цзіньпіна.

М’яку силу важко виміряти, але її цінність, я вважаю, тепер твердо усвідомлюють як вдома, так і за кордоном

- зазначив скарбник короля Джеймс Чалмерс. 

А історик Селдон підсумував: візит Трампа - це "шанс для монархії справді показати Британії та світу, що вона все ще "крутиться".

Букінгемський палац підтвердив запрошення Трампу відвідати Британію з державним візитом наприкінці року25.06.25, 14:32 • 2205 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Володимир Путін
Вільям, принц Уельський
Кір Стармер
Кетрін, принцеса Уельська
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Чарльз ІІІ
Велика Британія
Сі Цзіньпін
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон