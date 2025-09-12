Британська королівська родина готується до візиту Дональда Трампа, щоб "заспокоїти" його - Reuters

Британська королівська родина готується продемонструвати усю силу свого дипломатичного шарму під час візиту Дональда Трампа до Лондона наступного тижня. За задумом уряду, саме монархія має стати ключем до прихильності американського президента, якого хочуть "заспокоїти" та налаштувати на конструктивні відносини з Великою Британією. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Чи є у світі хоч один лідер, який би мав такий самий потяг до Дональда Трампа, як британський монарх? Багато хто висміює їх як застарілі та безнадійно застарілі, але саме королівська родина та монархія приваблюють найвпливовішу людину у світі