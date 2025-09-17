Мелания Трамп нарушила королевский протокол во время государственного визита в Великобританию - СМИ

Первая леди США Мелания Трамп прибыла в Виндзор во время государственного визита в Великобританию в элегантном ансамбле от Christian Dior Haute Couture. Об этом сообщает Hello, пишет УНН.

Детали

Дональд и Мелания Трамп прибыли в Виндзор на вертолете. Первую чету США встретили принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин.

Для мероприятия Трамп выбрала темно-серый костюм Christian Dior Haute Couture с высоким вырезом и акцентом на талии. Она дополнила монохромный образ фиолетовой шерстяной шляпой-кантонье и темно-серыми замшевыми туфлями на каблуках.

СМИ отмечают, что первая леди США нарушила королевский протокол, не сделав реверанс перед Кейт Миддлтон и королевой Камиллой.

Однако королевский историк Марлен Кениг объяснила, почему Мелания не сделала реверанс, подчеркнув, что на нее не распространяются те же правила, которые действуют для британских подданных при приветствии монарха.

"Не обязательно для американцев, как и для граждан стран, где король Чарльз не является главой государства, делать реверанс или кланяться," - рассказала она.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Британии Иветт Купер.

Король Карл III и Камилла встретили Трампа с Меланией у Виндзорского замка. Они также пообщались с принцем Уильямом и Кейт, принцессой Уэльской.