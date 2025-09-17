Мелания Трамп нарушила королевский протокол во время государственного визита в Великобританию - СМИ

$41.180.06
48.660.16
ukenru
12:33 • 1874 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20 • 19167 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 29529 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 31709 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 90528 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 109518 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 52414 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 61556 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 100606 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31444 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
95%
749мм
Популярные новости
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 48963 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп17 сентября, 04:55 • 37452 просмотра
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto17 сентября, 06:46 • 16806 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 36746 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico11:08 • 12903 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 4382 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 36764 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 90528 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 109518 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 58850 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Туск
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 34514 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 40190 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 69708 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 67251 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 71598 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Сокол 9
Dragon 2
Financial Times

Мелания Трамп нарушила королевский протокол во время государственного визита в Великобританию - СМИ

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Первая леди США Мелания Трамп прибыла в Виндзор в костюме Christian Dior Haute Couture, дополнив его фиолетовой шляпой. Она нарушила королевский протокол, не сделав реверанс перед Кейт Миддлтон и королевой Камиллой.

Мелания Трамп нарушила королевский протокол во время государственного визита в Великобританию - СМИ

Первая леди США Мелания Трамп прибыла в Виндзор во время государственного визита в Великобританию в элегантном ансамбле от Christian Dior Haute Couture. Об этом сообщает Hello, пишет УНН.

Детали

Дональд и Мелания Трамп прибыли в Виндзор на вертолете. Первую чету США встретили принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин.

Для мероприятия Трамп выбрала темно-серый костюм Christian Dior Haute Couture с высоким вырезом и акцентом на талии. Она дополнила монохромный образ фиолетовой шерстяной шляпой-кантонье и темно-серыми замшевыми туфлями на каблуках.

СМИ отмечают, что первая леди США нарушила королевский протокол, не сделав реверанс перед Кейт Миддлтон и королевой Камиллой.

Однако королевский историк Марлен Кениг объяснила, почему Мелания не сделала реверанс, подчеркнув, что на нее не распространяются те же правила, которые действуют для британских подданных при приветствии монарха.

"Не обязательно для американцев, как и для граждан стран, где король Чарльз не является главой государства, делать реверанс или кланяться," - рассказала она.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Британии Иветт Купер.

Король Карл III и Камилла встретили Трампа с Меланией у Виндзорского замка. Они также пообщались с принцем Уильямом и Кейт, принцессой Уэльской.

Ольга Розгон

Новости Мира
Christian Dior
Уильям, принц Уэльский
Кэтрин, принцесса Уэльская
Дональд Трамп
Карл III
Великобритания