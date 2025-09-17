$41.180.06
Меланія Трамп порушила королівський протокол під час державного візиту до Великої Британії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Перша леді США Меланія Трамп прибула до Віндзора у костюмі Christian Dior Haute Couture, доповнивши його фіолетовим капелюхом. Вона порушила королівський протокол, не зробивши реверанс перед Кейт Міддлтон та королевою Каміллою.

Меланія Трамп порушила королівський протокол під час державного візиту до Великої Британії - ЗМІ

Перша леді США Меланія Трамп прибула у Віндзор під час державного візиту до Великої Британії в елегантному ансамблі від Christian Dior Haute Couture. Про це повідомляє Hello, пише УНН.

Деталі

Дональд і Меланія Трамп прибули до Віндзора гелікоптером. Перше подружжя США зустріли принц Вільям і принцеса Уельська Кетрін.

Для заходу Трамп обрала темно-сірий костюм Christian Dior Haute Couture з високим вирізом і акцентом на талії. Вона доповнила монохромний образ фіолетовим вовняним капелюхом-кантоньє і темно-сірими замшевими туфлями на підборах.

ЗМІ зазначають, що перша леді США порушила королівський протокол, не зробивши реверанс перед Кейт Міддлтон і королевою Каміллою.

Однак королівський історик Марлен Кеніґ пояснила, чому Меланія не зробила реверанс, наголосивши, що на неї не поширюються ті самі правила, які діють для британських підданих під час вітання монарха.

"Не є обов’язковим для американців, як і для громадян країн, де король Чарльз не є главою держави, робити реверанс чи вклонятися," - розповіла вона.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо, якого зустріла глава МЗС Британії Іветт Купер.

Король Карл III та Камілла зустріли Трампа з Меланією біля Віндзорського замку. Вони також поспілкувалися з принцом Вільямом та Кейт, принцесою Уельською.

Ольга Розгон

Новини Світу
Christian Dior
Вільям, принц Уельський
Кетрін, принцеса Уельська
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Велика Британія