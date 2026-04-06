Кейт Миддлтон появилась на публичном праздновании Пасхи после тяжелого диагноза
Киев • УНН
Принцесса Уэльская появилась на службе в Виндзоре в платье 2022 года и с сумкой DeMellier. Ее сопровождали принц Уильям и трое детей в часовне Святого Георгия.
Кейт Миддлтон посетила пасхальную службу вместе с семьей в Виндзоре. Для мероприятия она выбрала знакомый образ и дополнила его любимой сумкой бренда DeMellier. Это стало ее первым публичным празднованием Пасхи после диагноза рака в 2024 году. Об этом сообщает In Style, передает УНН.
Детали
5 апреля принцесса Уэльская Кэтрин посетила службу в часовне Святого Георгия. На мероприятие она надела кремовое платье, которое уже носила ранее в 2022 году.
Свой образ она дополнила жемчужными серьгами из коллекции королевы Елизаветы. Также Кейт Миддлтон выбрала сумочку DeMellier стоимостью 450 долларов с геометрической золотой застежкой.
Вместе с ней на службе были принц Уильям и их дети – принцесса Шарлотта, принц Джордж и принц Луи. Мероприятие состоялось в Виндзоре, Англия.
Сумочка имела компактный размер и лаконичный дизайн. Она была коричневого цвета и легко помещалась в одной руке.
Аксессуар считается одним из любимых в гардеробе Миддлтон, но из-за небольшого размера его было сложно заметить с первого взгляда при появлении на публике. Вблизи сумка выглядит практичной для ежедневных мелочей.
Пасхальная служба стала важным публичным появлением принцессы Уэльской после того, как ей диагностировали рак в 2024 году.
Напомним
