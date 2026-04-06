Кейт Міддлтон з’явилася на публічному святкуванні Великодня після важкого діагнозу
Київ • УНН
Принцеса Уельська з'явилася на службі у Віндзорі в сукні 2022 року та з сумкою DeMellier. Її супроводжували принц Вільям і троє дітей у каплиці Святого Георгія.
Кейт Міддлтон відвідала великодню службу разом із родиною у Віндзорі. Для події вона обрала знайомий образ і доповнила його улюбленою сумкою бренду DeMellier. Це стало її першим публічним святкуванням Великодня після діагнозу раку у 2024 році. Про це повідомляє In Style, передає УНН.
5 квітня принцеса Уельська Кетрін відвідала службу в каплиці Святого Георгія. На подію вона вдягла кремову сукню, яку вже носила раніше у 2022 році.
Свій образ вона доповнила перлинними сережками з колекції королеви Єлизавети. Також, Кейт Міддлтон обрала сумочку DeMellier вартістю 450 доларів із геометричною золотою застібкою.
Разом із нею на службі були принц Вільям і їхні діти – принцеса Шарлотта, принц Джордж і принц Луї. Захід відбувся у Віндзорі, Англія.
Сумочка мала компактний розмір і лаконічний дизайн. Вона була коричневого кольору та легко поміщалася в одній руці.
Аксесуар вважається одним з улюблених у гардеробі Міддлтон, але через невеликий розмір його було складно помітити з першого погляду під час появи на публіці. Зблизька сумка виглядає практичною для щоденних дрібниць.
Великодня служба стала важливою публічною появою принцеси Уельської після того, як їй діагностували рак у 2024 році.
