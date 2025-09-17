$41.180.06
Принц и принцесса Уэльские провели частную встречу с четой Трампов

Киев • УНН

 • 1462 просмотра

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт провели частную встречу с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией. Трамп был поклонником принца Уильяма, высоко оценивая их разговор.

Принц и принцесса Уэльские провели частную встречу с четой Трампов

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт в течение дня провели короткую частную встречу с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Как пишет издание, это была теплая и дружеская встреча, а принц Уильям и Кэтрин были важной частью королевского приема.

Трамп был восторженным поклонником принца Уильяма, высоко оценивая их "замечательный, замечательный разговор", когда они встретились во Франции в прошлом году.

Мелания и Кэтрин вместе посетят мероприятие в четверг, которое, вероятно, привлечет внимание.

Чашка, брошка, меч Эйзенхауэра и флаг: какими подарками обменяются британские монархи и семья Трампов17.09.25, 18:41 • 1612 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Великобритании Иветт Купер.

Король Карл III и Камилла встретили Трампа с Меланией у Виндзорского замка. Они также пообщались с принцем Уильямом и Кейт, принцессой Уэльской.

Антонина Туманова

