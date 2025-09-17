Принц и принцесса Уэльские провели частную встречу с четой Трампов

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт в течение дня провели короткую частную встречу с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Как пишет издание, это была теплая и дружеская встреча, а принц Уильям и Кэтрин были важной частью королевского приема.

Трамп был восторженным поклонником принца Уильяма, высоко оценивая их "замечательный, замечательный разговор", когда они встретились во Франции в прошлом году.

Мелания и Кэтрин вместе посетят мероприятие в четверг, которое, вероятно, привлечет внимание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого встретила глава МИД Великобритании Иветт Купер.

Король Карл III и Камилла встретили Трампа с Меланией у Виндзорского замка. Они также пообщались с принцем Уильямом и Кейт, принцессой Уэльской.